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    Disney Plus, Recep İvedik 7'nin yayın tarihini açıkladı

    Gişe rekorunu elinde bulunduran Recep İvedik serisinin yeni filmi Recep İvedik 7'nin yayın tarihi açıklandı. Recep İvedik 7, 9 Aralık'ta yayınlanacak.                 
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    Recep İvedik 7 yayın tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Recep İvedik serisinin yeni filmi Recep İvedik 7, sinemalar yerine dijital platformda yayınlanacak. Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney Plus platformunda yayınlanacak.

    Recep İvedik 4 ve Recep İvedik 5 filmleri, 7 milyonun üzerinde gişe yaparak rekor kırmıştı. Beyazperdede seyirci sıralamasına göre bu iki film ilk iki sırada yer alıyor. Disney+, serinin bu başarısından dolayı Recep İvedik 7’nin yayın haklarını satın aldı ve sinemaya girmeden Disney+’ta yayınlama kararı aldı.

    Şahan Gökbakar tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın yaptığı filmde Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor.

    Recep İvedik 7 konusu

    Serinin yeni filminde; şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.

    Recep İvedik 7 yayın tarihi

    Recep İvedik 7, 9 Aralık 2022 tarihinde Disney+ platformunda gösterime girecek.

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    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    M
    mito13 13 saat önce

    yapay zeka değil.makine öğrenmesi.

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