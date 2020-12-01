Red Dead Online bağımsız bir şekilde satışa sunuldu; Türkiye fiyatı belli oldu

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Rockstar Games'in sevilen oyunu Red Dead Redemption 2'nin bildiğiniz gibi bir online modu bulunuyor. Bu mod önceden direkt olarak oyunun içerisinde bulunuyordu ancak geçtiğimiz hafta online modun ayrıca satılacağı açıklanmıştı. Şimdi de Red Dead Online bağımsız olarak satışa çıktı.

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Satışa sunulması ile birlikte Red Dead Online'ın Türkiye fiyatı belli olmuş oldu. Şu anda oyun tüm platformlarda aynı ücrete satılıyor. 19 Şubat'a kadar oyun %75 indirimde olacak ve 39,75 TL'ye satılacak. 19 Şubat 2021'den sonra ise tüm platformlarda 159,00 TL'ye satılacak. Yurt dışı fiyatında ise indirimli fiyat 5 dolar, indirimsiz fiyat 20 dolar. Red Dead Online'ın mağaza sayfalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

PlayStation Store

Xbox Store

Epic Games Store

Rockstar Launcher

Steam sayfası da açıldı ancak orada 159,00 TL'den 39,75 TL'ye düşen bir fiyat gözükmüyor. Bunun yerine direkt olarak 40,00 TL'ye satılıyor. Şu an için bu sabit fiyatmış gibi duruyor ancak 19 Şubat 2021'den sonra fiyat artabilir.

Eğer sadece Red Dead Online'ı satın alır ve sonrasında oyunun hikaye modunu da satın almak isterseniz, oyunun içerisinde sürümünüzü yükseltebilirsiniz. Ayrıca oyunu 14 Aralık'a kadar PlayStaiton Plus abonesi olmadan da online olarak oynayabilirsiniz. Sonrasında Plus aboneliği gerekecek.

Red Dead Online'ın bağımsız olarak çıkışı için de ayrıca bir video paylaşıldı onu da aşağıda bulabilirsiniz.

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