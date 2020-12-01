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    Red Dead Online bağımsız bir şekilde satışa sunuldu; Türkiye fiyatı belli oldu

    Oyun dünyasının başarılı ve sevilen oyunlarından biri olan Red Dead Redemption 2'nin çevrimiçi modu Red Dead Online'ın bağımsız olarak satılacağı açıklanmıştı. Şimdi de satışa sunuldu.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    13,3b
    1
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    Red Dead Online bağımsız bir şekilde satışa sunuldu; Türkiye fiyatı belli oldu
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    Rockstar Games'in sevilen oyunu Red Dead Redemption 2'nin bildiğiniz gibi bir online modu bulunuyor. Bu mod önceden direkt olarak oyunun içerisinde bulunuyordu ancak geçtiğimiz hafta online modun ayrıca satılacağı açıklanmıştı. Şimdi de Red Dead Online bağımsız olarak satışa çıktı.

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    Satışa sunulması ile birlikte Red Dead Online'ın Türkiye fiyatı belli olmuş oldu. Şu anda oyun tüm platformlarda aynı ücrete satılıyor. 19 Şubat'a kadar oyun %75 indirimde olacak ve 39,75 TL'ye satılacak. 19 Şubat 2021'den sonra ise tüm platformlarda 159,00 TL'ye satılacak. Yurt dışı fiyatında ise indirimli fiyat 5 dolar, indirimsiz fiyat 20 dolar. Red Dead Online'ın mağaza sayfalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

    PlayStation Store
    Xbox Store
    Epic Games Store
    Rockstar Launcher

    Steam sayfası da açıldı ancak orada 159,00 TL'den 39,75 TL'ye düşen bir fiyat gözükmüyor. Bunun yerine direkt olarak 40,00 TL'ye satılıyor. Şu an için bu sabit fiyatmış gibi duruyor ancak 19 Şubat 2021'den sonra fiyat artabilir.

    Eğer sadece Red Dead Online'ı satın alır ve sonrasında oyunun hikaye modunu da satın almak isterseniz, oyunun içerisinde sürümünüzü yükseltebilirsiniz. Ayrıca oyunu 14 Aralık'a kadar PlayStaiton Plus abonesi olmadan da online olarak oynayabilirsiniz. Sonrasında Plus aboneliği gerekecek.

    Red Dead Online'ın bağımsız olarak çıkışı için de ayrıca bir video paylaşıldı onu da aşağıda bulabilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    GTA 6'yı sadece senaryo olarak "tam" fiyattan çıkaracaklar, hatta 70 Euro yapacaklar, üstüne de Online istiyorsan 20 Euro daha öde diyecekler; tamamen buna hazırlık yapıyorlar; rez. alın bekleyin. 90 Euro olacak ortalama her şeyiyle, bir de oyun içi para satarlar; mükemmel yolunu bulmuşlar. 1000 TL olur çıkışı en az.
    GTA 6'yı sadece senaryo olarak "tam" fiyattan çıkaracaklar, hatta 70 Euro yapacaklar, üstüne de Online istiyorsan 20 Euro daha öde diyecekler;...
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    5 Yanıt Yanıtla +27
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    WienerWald (AD ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Doymadılar valla başka diyecek bir şey bulamadım .
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    from softwave 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    konsol da online oynamak icin hem plus vs alicaksin birde bunda online oynamak icin yine para 💰 vereceksin . Gta 6 da boyle gelir elleham
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (26) Yorum Yaz Forumda Gör
    AİGUN 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tam crack çıkmış iken torrentcilere ilac gibi gelmiştir.
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    oha 180 cigolayt mııı!
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    WhyNot? (Koray ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aynen PS Store'da 159 TL. Bir de inanıp artılamışlar. Plus gerektirdiği için sadece log-in olunursa indirimli fiyat görünüyor. Üstelik belli bir tarihe kadar Plus üyeliği de gerektirmiyor yani satın al indir oyna.

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    Yanıtla +2
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    JagerBomb (X Y ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkçe yama yapanlara engel koy ama Türkçe dil desteği de ekleme. Kusura bakma rockstarcığım ama benden sadece eşşeğinkini alırsın.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sinekten yağ çıkarmaca.
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    fractal design (Evren ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hikaye kısmını oynamadan, oyun dinamiklerini bilmeden kafadan online dalsam eksik kalır bazı şeyler bence. Önce hikayeyi oynar sonra online geçerim tabi oyun fiyatı ucuzlaması lazım. Öyle 200TL bir oyuna çok.
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    pinTimen (tr duman) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beyler oynamaya değer mi acaba oyuncu bulur muyuz? sepete attım bekliyor.
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    YoureGodDamnRight (Rıdvan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar 40a alınır mı ne diyorsunuz? Arkadaştan hesabı alıp oynayayım demiştim, zamanım olmadığından sadece ilk chapter bitirip bırakmıştım. İlerde fiyat artarsa almak istesem de alamam diye soruyorum
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Oyuncu dostu Sony, yine farkını konuşturmuş Diğer platformlarda 39TL olan oyun Playstation Store'da 159TL. Sony ne yapsa müstehak fanboy kitleye

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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Plus üyesi olana 39 lira hocam zaten online oynamak için plus gerekli
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    ti7800 (Eddie Morra) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Warzone da Modern Warfare den ayırsalar ya. Modern Warfare pek kimse almaz zaten bu saatten sonra Black Ops var o da ayrı yükleniyor zaten.

    Disk te hala çok yer kaplıyor.
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    13277 kez okundu.
    22 kişi, toplam 26 yorum yazdı.

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