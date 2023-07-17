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    Red Dead Redemption, emülatörle 300 FPS'de çalıştırıldı!

    Rockstar Games'in açık dünya oyunlarından Red Dead Redemption, Xbox emülatöründe 300 FPS'e kadar hızda çalıştırıldı. Yüksek kare hızları hangi PC'de alındı?     
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    Red Dead Redemption 300 FPS Tam Boyutta Gör
    Red Dead Redemption, PC platformu çıkmadı ancak güçlü sistemlerde Xbox 360 emülatörü Xena üzerinden oyunu yüksek FPS’lerde oynamak mümkün. Digital Foundry, oyunun 300FPS’e kadar hızda çalıştığını gösteren bir video paylaştı.

    Xbox emülatöründe daha yüksek FPS alındı!

    Digital Foundry, bu kadar yüksek kare hızları elde etmek için 64GB RAM, Intel Core i9 12900K işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4090 ekran kartına sahip bir bilgisayar kullandı. Tabii ki oyunun tümünde bu hız elde edilmedi, yer yer düşmeler yaşandığı görülüyor. 1080P’de (2XMSAA açık) genelde 120FPS, en düşük 90FPS alınırken, 4K çözünürlükte (2XMSAA ve 16XAF açık) genelde oynanabilir düzeyde FPS alınırken, kalabalık sahnelerde FPS 50’lere kadar düşebiliyor.

    Red Dead Redemption’ı PC’de oynamanın diğer bir yolu PlayStation 3 emülatörü olan RPCS3’ü kullanmak. Ancak, oyun bu emülatörle çok daha düşük hızlarda çalışıyor. Videoda FPS kıyaslaması gösteriliyor. RDR’ı bilgisayarda oynamak için Xenia programının yanı sıra Xenia Canary yamasının indirilmesi gerekiyor.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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