Red Dead Redemption, emülatörle 300 FPS'de çalıştırıldı!

Xbox emülatöründe daha yüksek FPS alındı!
Digital Foundry, bu kadar yüksek kare hızları elde etmek için 64GB RAM, Intel Core i9 12900K işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4090 ekran kartına sahip bir bilgisayar kullandı. Tabii ki oyunun tümünde bu hız elde edilmedi, yer yer düşmeler yaşandığı görülüyor. 1080P’de (2XMSAA açık) genelde 120FPS, en düşük 90FPS alınırken, 4K çözünürlükte (2XMSAA ve 16XAF açık) genelde oynanabilir düzeyde FPS alınırken, kalabalık sahnelerde FPS 50’lere kadar düşebiliyor.
Red Dead Redemption’ı PC’de oynamanın diğer bir yolu PlayStation 3 emülatörü olan RPCS3’ü kullanmak. Ancak, oyun bu emülatörle çok daha düşük hızlarda çalışıyor. Videoda FPS kıyaslaması gösteriliyor. RDR’ı bilgisayarda oynamak için Xenia programının yanı sıra Xenia Canary yamasının indirilmesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)