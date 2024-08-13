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    Red Dead Redemption PC sürümü PSN'de sızdırıldı

    Playstation 3 ve Xbox 360 jenerasyonunun en sevilen oyunlarından olan Red Dead Redemption, nihayet PC'ye geliyor. Oyunun PC sürümü PSN'de sızdırıldı. İşte detaylar...
    Red Dead Redemption PC sürümü PSN'de sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Bir süredir sızıntılara konu olan Red Dead Redemption için sürpriz bir gelişme yaşandı. Rockstar Games’in sevilen Playstation 3 ve Xbox 360 yapımı, en sonunda PC'ye geliyor gibi görünüyor. Oyunun yeni sürümü PSN'de doğrulandı. 

    Red Dead Redemption PC sürümü doğrulandı

    Bildiğiniz gibi geçen yıl RDR'nin PlayStation 4 ve Nintendo Switch için yeniden yayınlanması, oyunun daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı, ancak PC oyuncuları için bekleyiş devam ediyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise Read Dead Redemption'ın PSN sayfasında yeni bir açıklama keşfedildi;

    Bir nesli tanımlayan destansı western maceralarını deneyimleyin; şimdi ilk kez PC'de.

    Federal ajanlar ailesini tehdit ettiğinde, eski kanun kaçağı John Marston bir zamanlar arkadaş dediği suçlu çetesini avlamak zorunda kalır. 2018 gişe rekorları kıran Red Dead Redemption 2'nin eleştirmenlerce beğenilen öncülünde, Marston'ın Amerikan Batısı ve Meksika'nın geniş alanlarında kanlı geçmişini gömmek için verdiği mücadeleyi deneyimleyin. Ayrıca, Red Dead Redemption dünyasını bir zombi ordusuna karşı kıyametvari bir hayatta kalma mücadelesine dönüştüren ikonik korku hikayesi Undead Nightmare de dahildir.

    Her iki oyunun da tek oyunculu deneyimlerini içeren ve Yılın Oyunu Sürümü'ndeki bonus içerikleri de içeren Red Dead Redemption, 2023 konsol sürümü yükseltmelerinin tümünün yanı sıra artırılmış çözünürlük ve kare hızı desteği, çoklu ekranlar ve diğer aksesuarlar ile mekansal surround ses gibi PC'ye özgü geliştirmeleri de içeriyor.

    İlginç olan şu ki, ürün sayfasında platform olarak PlayStation 4 ve lansman tarihi olarak 17 Ağustos 2023 gösteriliyor, ki bu da oyunun PS4'te gerçekten yayınlandığı tarih. Ayrıca büyük bir yeniden düzenlemeden ziyade basit bir remastered sürümüne bakıyor olmamız muhtemel. Dolayısıyla tek geliştirme yüksek çözünürlük, kare hızı ve çoklu ekran desteği olacak.

    Red Dead Redemption PC sürümü PSN'de sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Bu haber oyuncuları biraz üzebilir. Keza oyunun RDR2 motoruyla en baştan yapıldığına dair raporlar ortaya çıkmıştı. Ancak oyunun mod desteğiyle yeni özelliklere sahip olduğunu görebiliriz. Read Read Redemption PC sürümü için henüz çıkış tarihi paylaşılmadı. Dolayısıyla resmi bir duyuru için Rockstar Games'i beklememiz gerekecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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