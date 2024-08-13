Red Dead Redemption PC sürümü PSN'de sızdırıldı

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Tam Boyutta Gör Bir süredir sızıntılara konu olan Red Dead Redemption için sürpriz bir gelişme yaşandı. Rockstar Games’in sevilen Playstation 3 ve Xbox 360 yapımı, en sonunda PC'ye geliyor gibi görünüyor. Oyunun yeni sürümü PSN'de doğrulandı.

Red Dead Redemption PC sürümü doğrulandı

Bildiğiniz gibi geçen yıl RDR'nin PlayStation 4 ve Nintendo Switch için yeniden yayınlanması, oyunun daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı, ancak PC oyuncuları için bekleyiş devam ediyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise Read Dead Redemption'ın PSN sayfasında yeni bir açıklama keşfedildi;

Bir nesli tanımlayan destansı western maceralarını deneyimleyin; şimdi ilk kez PC'de. Federal ajanlar ailesini tehdit ettiğinde, eski kanun kaçağı John Marston bir zamanlar arkadaş dediği suçlu çetesini avlamak zorunda kalır. 2018 gişe rekorları kıran Red Dead Redemption 2'nin eleştirmenlerce beğenilen öncülünde, Marston'ın Amerikan Batısı ve Meksika'nın geniş alanlarında kanlı geçmişini gömmek için verdiği mücadeleyi deneyimleyin. Ayrıca, Red Dead Redemption dünyasını bir zombi ordusuna karşı kıyametvari bir hayatta kalma mücadelesine dönüştüren ikonik korku hikayesi Undead Nightmare de dahildir. Her iki oyunun da tek oyunculu deneyimlerini içeren ve Yılın Oyunu Sürümü'ndeki bonus içerikleri de içeren Red Dead Redemption, 2023 konsol sürümü yükseltmelerinin tümünün yanı sıra artırılmış çözünürlük ve kare hızı desteği, çoklu ekranlar ve diğer aksesuarlar ile mekansal surround ses gibi PC'ye özgü geliştirmeleri de içeriyor.

İlginç olan şu ki, ürün sayfasında platform olarak PlayStation 4 ve lansman tarihi olarak 17 Ağustos 2023 gösteriliyor, ki bu da oyunun PS4'te gerçekten yayınlandığı tarih. Ayrıca büyük bir yeniden düzenlemeden ziyade basit bir remastered sürümüne bakıyor olmamız muhtemel. Dolayısıyla tek geliştirme yüksek çözünürlük, kare hızı ve çoklu ekran desteği olacak.

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Tam Boyutta Gör Bu haber oyuncuları biraz üzebilir. Keza oyunun RDR2 motoruyla en baştan yapıldığına dair raporlar ortaya çıkmıştı. Ancak oyunun mod desteğiyle yeni özelliklere sahip olduğunu görebiliriz. Read Read Redemption PC sürümü için henüz çıkış tarihi paylaşılmadı. Dolayısıyla resmi bir duyuru için Rockstar Games'i beklememiz gerekecek.

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Red Dead Redemption PC sürümü PSN'de sızdırıldı