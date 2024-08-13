Red Dead Redemption PC sürümü PSN'de sızdırıldı

Red Dead Redemption PC sürümü doğrulandı
Bildiğiniz gibi geçen yıl RDR'nin PlayStation 4 ve Nintendo Switch için yeniden yayınlanması, oyunun daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağladı, ancak PC oyuncuları için bekleyiş devam ediyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise Read Dead Redemption'ın PSN sayfasında yeni bir açıklama keşfedildi;
Bir nesli tanımlayan destansı western maceralarını deneyimleyin; şimdi ilk kez PC'de.
Federal ajanlar ailesini tehdit ettiğinde, eski kanun kaçağı John Marston bir zamanlar arkadaş dediği suçlu çetesini avlamak zorunda kalır. 2018 gişe rekorları kıran Red Dead Redemption 2'nin eleştirmenlerce beğenilen öncülünde, Marston'ın Amerikan Batısı ve Meksika'nın geniş alanlarında kanlı geçmişini gömmek için verdiği mücadeleyi deneyimleyin. Ayrıca, Red Dead Redemption dünyasını bir zombi ordusuna karşı kıyametvari bir hayatta kalma mücadelesine dönüştüren ikonik korku hikayesi Undead Nightmare de dahildir.
Her iki oyunun da tek oyunculu deneyimlerini içeren ve Yılın Oyunu Sürümü'ndeki bonus içerikleri de içeren Red Dead Redemption, 2023 konsol sürümü yükseltmelerinin tümünün yanı sıra artırılmış çözünürlük ve kare hızı desteği, çoklu ekranlar ve diğer aksesuarlar ile mekansal surround ses gibi PC'ye özgü geliştirmeleri de içeriyor.
İlginç olan şu ki, ürün sayfasında platform olarak PlayStation 4 ve lansman tarihi olarak 17 Ağustos 2023 gösteriliyor, ki bu da oyunun PS4'te gerçekten yayınlandığı tarih. Ayrıca büyük bir yeniden düzenlemeden ziyade basit bir remastered sürümüne bakıyor olmamız muhtemel. Dolayısıyla tek geliştirme yüksek çözünürlük, kare hızı ve çoklu ekran desteği olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.