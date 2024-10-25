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    Anlık Bildirim

    Red Magic, 7 inç'ten büyük ekrana sahip telefon hazırlıyor

    Red Magic, sınırları zorlayarak 7 inç üstünde büyüklüğe sahip telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Red Magic 10 Ultra, dev ekranın yanında dev bataryaya da sahip olacak.
    Red Magic, 7 inç'ten büyük ekrana sahip telefon hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı telefon boyutları giderek büyüyor ve ekran boyutları 7 inç sınırına dayanmış durumda. Red Magic, bu trendi devam ettirerek 7 inç sınırını aşacak gibi görünüyor.

    Weibo'da paylaşılan ve Red Magic tarafından hazırlanan bir görselde, 7 sayısına vurgu yapılarak, "7 çağı, yeni çağ" yazısı yer alıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Red Magic 10 Pro ve 10 Pro+ isimli telefonların, yaklaşık 7 inç boyutunda, düz ve yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağını belirtiyor. Aynı zamanda, şirketin diğer son model telefonlarında olduğu gibi, ekran altı kameraya sahip olacak.

    Red Magic 10 Ultra'nın ekranı 7 inçin üzerinde olabilir

    Dahası kaynağa göre, tepe model Red Magic 10 Ultra'nın ekran büyüklüğü 7 inç'in üstünde olacak. Piyasadaki en büyük ekranlı telefon olması beklenen Red Magic 10 Ultra, dev ekranıyla oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

    Red Magic, 7 inç'ten büyük ekrana sahip telefon hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, Ultra modeli sektördeki en büyük pillerden birine sahip olabilir. Potansiyel olarak 6.600 mAh ila 7.000 mAh arasında kapasite sunması bekleniyor. Son olarak, telefonun Snapdragon 8 Elite işlemcisinin hız aşırtılmış “Extreme Edition” versiyonuna ev sahipliği yapması bekleniyor.

    Red Magic 10 serisinin tanıtımı için kesin bir tarih yok, ancak Kasım ayında piyasaya sunulması bekleniyor.

    Kaynakça https://m.weibo.cn/detail/5093335983197290 https://m.weibo.cn/detail/5093318289788795
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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