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Tam Boyutta Gör Günümüzde akıllı telefon boyutları giderek büyüyor ve ekran boyutları 7 inç sınırına dayanmış durumda. Red Magic, bu trendi devam ettirerek 7 inç sınırını aşacak gibi görünüyor.

Weibo'da paylaşılan ve Red Magic tarafından hazırlanan bir görselde, 7 sayısına vurgu yapılarak, "7 çağı, yeni çağ" yazısı yer alıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Red Magic 10 Pro ve 10 Pro+ isimli telefonların, yaklaşık 7 inç boyutunda, düz ve yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağını belirtiyor. Aynı zamanda, şirketin diğer son model telefonlarında olduğu gibi, ekran altı kameraya sahip olacak.

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Red Magic 10 Ultra'nın ekranı 7 inçin üzerinde olabilir

Dahası kaynağa göre, tepe model Red Magic 10 Ultra'nın ekran büyüklüğü 7 inç'in üstünde olacak. Piyasadaki en büyük ekranlı telefon olması beklenen Red Magic 10 Ultra, dev ekranıyla oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, Ultra modeli sektördeki en büyük pillerden birine sahip olabilir. Potansiyel olarak 6.600 mAh ila 7.000 mAh arasında kapasite sunması bekleniyor. Son olarak, telefonun Snapdragon 8 Elite işlemcisinin hız aşırtılmış “Extreme Edition” versiyonuna ev sahipliği yapması bekleniyor.

Red Magic 10 serisinin tanıtımı için kesin bir tarih yok, ancak Kasım ayında piyasaya sunulması bekleniyor.

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Red Magic, 7 inç'ten büyük ekrana sahip telefon hazırlıyor