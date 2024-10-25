Red Magic, 7 inç'ten büyük ekrana sahip telefon hazırlıyor

Weibo'da paylaşılan ve Red Magic tarafından hazırlanan bir görselde, 7 sayısına vurgu yapılarak, "7 çağı, yeni çağ" yazısı yer alıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Red Magic 10 Pro ve 10 Pro+ isimli telefonların, yaklaşık 7 inç boyutunda, düz ve yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olacağını belirtiyor. Aynı zamanda, şirketin diğer son model telefonlarında olduğu gibi, ekran altı kameraya sahip olacak.
Red Magic 10 Ultra'nın ekranı 7 inçin üzerinde olabilir
Dahası kaynağa göre, tepe model Red Magic 10 Ultra'nın ekran büyüklüğü 7 inç'in üstünde olacak. Piyasadaki en büyük ekranlı telefon olması beklenen Red Magic 10 Ultra, dev ekranıyla oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
Red Magic 10 serisinin tanıtımı için kesin bir tarih yok, ancak Kasım ayında piyasaya sunulması bekleniyor.Kaynakça https://m.weibo.cn/detail/5093335983197290 https://m.weibo.cn/detail/5093318289788795 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu