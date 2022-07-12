Red Magic 7S Pro tam 1TB kapasite ile geliyor

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Orijinal modelin tanıtılmasının üzerinden 6 ay gibi bir süre geçti ve Red Magic 7S Pro sahneye çıktı. Daha performanslı yonga setinin yanı sıra ekran altı kamera teknolojisi de bu sınıfta sık rastlamadığımız bir ayrıntı. Yine 1TB kapasite seçeneği de dikkat çekici.

Red Magic 7S Pro özellikleri

6.8 inçlik 2400x1080 piksel AMOLED ekran

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

LPDDR5 RAM

UFS 3.1 depolama

8MP ekran altı ön kamera

64MP+8MP+2MP arka kamera

5000mAh batarya

135W hızlı şarj

10 katmanlı soğutma

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Red Magic 7S Pro fiyatı Red Magic 7S Pro 12GB/256GB 773$ Red Magic 7S Pro Transparent 16GB/512GB 892$ Red Magic 7S Pro 18GB/1TB 1116$

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Red Magic 7S Pro amiral gemisi modeli sene başında çıkan Red Magic 7 Pro modelinin devamı niteliğinde. Yonga seti güncellemesi performansı yüzde 10 oranında arttırıyor. Ayrıca daha fazla verimlilik sunuyor. 10 katmanlı soğutma sistemi verimliliğe katkı yaparken köpekbalığı yüzgeci tasarımındaki fan şarj esnasında da çalışarak tüm sisteme fayda sunuyor.

Ekran altı ön kamera ise dikkat çekici diğer bir yanı. ZTE bu sayede görünüm olarak ekranı tamamen çentiklerden kurtarmış. Özel bir piksel teknolojisi ile çekim esnasında ön kamera ortaya çıkıyor.

Ekran 120Hz tazeleme hızı ve 960Hz dokunmatik tarama hızına sahip. Tetik tuşları 520Hz örnekleme hızı sunarken arka kısımda RGB aydınlatma bölgeleri bulunuyor. Ayrıca soğutma fanı da RGB ile bezenmiş. Özellikle şeffaf versiyonda daha hoş bir görünüm oluşturuyor. 135W hızlı şarj ise rekabette farklılaşmasını sağlayacak. Bu model orijinalden farklı olarak global pazara da çıkıyor.

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Red Magic 7S Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı