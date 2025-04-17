Red Magic, Qi2 sertifikalı iki yeni manyetik powerbank modelini satışa sundu

Red Magic, şık tasarımı ve güçlü donanımıyla öne çıkan yeni manyetik powerbank serisini tanıttı. “Dao” adını taşıyan bu modeller, hem kablosuz hem de kablolu hızlı şarj desteğiyle mobil kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Seride 5000mAh ve 10000mAh olmak üzere iki kapasite seçeneği yer alıyor.

Qi2 sertifikası sayesinde 15W’a kadar kablosuz hızlı şarj sunan powerbank'ler, MagSafe uyumlu cihazlarla tam uyumlu çalışıyor. Ayrıca her iki modelde de Type-C uçlu yerleşik bir kablo bulunuyor. Bu kablo hem şarj için kullanılabiliyor hem de cihazın taşınmasını kolaylaştıran bir askı işlevi görüyor. 5000mAh versiyon 20W çıkış sunarken, 10000mAh modelde bu değer 45W’a kadar çıkıyor. Bu da bir iPhone 16’nın yalnızca yarım saatte yüzde 60 dolmasına olanak tanıyor.

Tasarım tarafında ise ince ve futuristik bir yaklaşım benimsenmiş. Yarı şeffaf gövde, karbon fiber detaylar ve alüminyum iskelet ile birleşince, ortaya hem estetik hem de sağlam bir yapı çıkmış. Üstelik bu şıklık taşınabilirlikten ödün vermiyor: 5000mAh model sadece 8 mm, 10000mAh olan ise 14 mm kalınlığında.

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Red Magic, pillerde yüksek kaliteli kobalt-lityum hücreler tercih ederek enerji verimliliğini yüzde 81’e kadar çıkarmış. Beş katmanlı soğutma yapısı ve akıllı sıcaklık kontrolü sayesinde cihaz, yoğun kullanımda bile serin kalmayı başarıyor.

Güvenlik tarafında da hassas davranılmış. Powerbank’ler, aşırı ısınma, kısa devre ve manyetik bozulmalara karşı dokuz katmanlı koruma sunuyor. Ayrıca güçlü mıknatıs yapısı sayesinde cihaz, telefonlara sağlam şekilde tutunuyor.

Red Magic Dao serisi, şu anda satışta. 5000mAh modeli 32 dolara, 10000mAh modeli ise 42 dolara kullanıcılarla buluşuyor.

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