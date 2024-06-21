Redfall Bite Back versiyonunu satın alanlara iade yapılıyor

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Tam Boyutta Gör Blizzard Activision satın alımı ile oyun dünyasında önemli değişimler yapması beklenen Microsoft, maalesef büyük bir işten çıkarma operasyonu ile herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Önemli stüdyoların kapanması nedeniyle bazı oyunlarda da iptaller yaşanmaya başladı.

Redfall Bite Back iade ediliyor

Microsoft’un kapattığı stüdyolardan birisi de geçen yıl Redfall yapımını geliştiren Arkane Austin olmuştu. Redfall çıkışında Bite Back adında özel bir versiyon tanıtılmış ve gelecek iki kahramanın bu versiyona hediye edileceği açıklanmıştı. Haliyle pek çok oyuncu bu versiyonu satın almaya yönelmişti. Stüdyo kapanınca bu iki kahraman iptal edildi ve ödenen paralara ne olacağı tartışma konusu oldu.

Merakla beklenen Redfall'un çıkış tarihi açıklandı 1 yıl önce eklendi

Bu hafta internette paylaşılan bilgilere göre bazı Redfall Bite Back fiziksel ve çevrim içi oyun sahiplerine para iadeleri başladı. Fiziksel oyun sahiplerinin bir davetiye ile, çevrim içi oyun sahiplerinin ise mail yoluyla iade sürecine başladıkları belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde kademe kademe tüm Bite Back sahiplerinin iadelerini alması bekleniyor.

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