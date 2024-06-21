Redfall Bite Back versiyonunu satın alanlara iade yapılıyor

Redfall Bite Back iade ediliyor
Microsoft’un kapattığı stüdyolardan birisi de geçen yıl Redfall yapımını geliştiren Arkane Austin olmuştu. Redfall çıkışında Bite Back adında özel bir versiyon tanıtılmış ve gelecek iki kahramanın bu versiyona hediye edileceği açıklanmıştı. Haliyle pek çok oyuncu bu versiyonu satın almaya yönelmişti. Stüdyo kapanınca bu iki kahraman iptal edildi ve ödenen paralara ne olacağı tartışma konusu oldu.
Bu hafta internette paylaşılan bilgilere göre bazı Redfall Bite Back fiziksel ve çevrim içi oyun sahiplerine para iadeleri başladı. Fiziksel oyun sahiplerinin bir davetiye ile, çevrim içi oyun sahiplerinin ise mail yoluyla iade sürecine başladıkları belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde kademe kademe tüm Bite Back sahiplerinin iadelerini alması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.