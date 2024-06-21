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    Redfall Bite Back versiyonunu satın alanlara iade yapılıyor

    Microsoft’un önemli stüdyolardan Arkane Austin'i kapatması Redfall oyuncularını vurdu. Söz verilen iki kahraman eklentisi iptal olunca Bite Back satın alanlara iade başladı.
    Redfall Tam Boyutta Gör
    Blizzard Activision satın alımı ile oyun dünyasında önemli değişimler yapması beklenen Microsoft, maalesef büyük bir işten çıkarma operasyonu ile herkesi hayal kırıklığına uğratmıştı. Önemli stüdyoların kapanması nedeniyle bazı oyunlarda da iptaller yaşanmaya başladı.

    Redfall Bite Back iade ediliyor

    Microsoft’un kapattığı stüdyolardan birisi de geçen yıl Redfall yapımını geliştiren Arkane Austin olmuştu. Redfall çıkışında Bite Back adında özel bir versiyon tanıtılmış ve gelecek iki kahramanın bu versiyona hediye edileceği açıklanmıştı. Haliyle pek çok oyuncu bu versiyonu satın almaya yönelmişti. Stüdyo kapanınca bu iki kahraman iptal edildi ve ödenen paralara ne olacağı tartışma konusu oldu.

    Bu hafta internette paylaşılan bilgilere göre bazı Redfall Bite Back fiziksel ve çevrim içi oyun sahiplerine para iadeleri başladı. Fiziksel oyun sahiplerinin bir davetiye ile, çevrim içi oyun sahiplerinin ise mail yoluyla iade sürecine başladıkları belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde kademe kademe tüm Bite Back sahiplerinin iadelerini alması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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