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    RedMagic Dao oyuncular için akıllı şarj adaptörü

    RedMagic DAO hızlı şarj adaptörü, oyuncu kasasını andıran tasarımı ve RGB aydınlatmalı şeffaf yan paneli ile oyuncular için iyi bir adaptör alternatifi olmayı amaçlıyor. 
    RedMagic DAO
    Bugün hızlı şarj kavramı geliştikçe evimizdeki şarj adaptörlerini de daha hızlı değiştirir olduk. Tüketiciler en azından birkaç yıl idare edecek verimli çözümler arıyor. RedMagic DAO güçlü yapısı ve akıllı özellikleri ile dikkat çekiyor.

    RedMagic DAO özellikleri ve fiyatı

    RedMagic DAO şarj adaptörü tasarım açısından piyasadaki ürünlere pek benzemiyor. Daha çok bir oyuncu kasası görünümü verilen ürün şeffaf yan panele sahip. Bu panelde soğutma ve devre kartı kısımları görülebiliyor. Ayrıca RGB aydınlatması da var.

    Alt kısımdaki 1.5 inçlik TFT ekran anlık olarak şarj verilerini yansıtabiliyor. Bu ekranı uygulama üzerinden kontrol etmek ve arka plan atamak mümkün. 5. Nesil GaN yongası daha verimli ve dayanıklı bir yapı ortaya çıkarmış.

    Adaptörün girişi 150W olarak sağlanıyor ve USB PD 3.1 üzerinden 140W enerji sağlayabiliyor. Toplam 3 adet USB çıkışı var ve enerji aktarımı buna göre ayarlanıyor. Yine özel DC çıkışı ile dizüstü bilgisayarlara 150W enerji sağlayabiliyorsunuz. Yani toplamda 4 çıkış olduğu söylenebilir.

    Neocharger 4.0 teknolojisi enerjiyi dengeli olarak cihazlara dağıtırken aşırı ısınma, aşırı voltaj, kısa devre, aşırı akım gibi riskler de akıllı olarak kontrol altında tutuluyor. RedMagic DAO şarj adaptörü 149$ bağış karşılığında Kickstarter üzerinde destek arıyor ve şimdiden gerekli meblağ toplandı. Ekim ayında piyasaya çıktığında fiyatı 229$ olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 3 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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