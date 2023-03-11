39.000 TL'lik Xiaomi 13 Pro, DxOMark kamera testinde gerilerde kaldı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların kamera yeteneklerini derinlemesine değerlendiren ve puanlayan DxOMark’ın son konuğu Türkiye’de yeni satışa sunulan Xiaomi 13 serisi oldu. Türkiye fiyatı 39.000 TL olan Xiaomi 13 Pro için DxOMark test sonuçları ortaya çıktı. DxOMark’ın testlerine göre, Xiaomi 13 Pro, genel sıralamada 16. oldu.

İşte Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 13 Lite Türkiye fiyatları 1 gün önce eklendi

Xiaomi 13 Pro DxOMark kamera test sonucu

Xiaomi 13 Pro, ekran karşılaştırma açısından 17., hoparlör performansı açısından 15. sırada yerini aldı. Tabii ki asıl önemli olan cihazın kamera performansı. DxOMark, cihazın grup portreleri ve çekimleri için 118 puan, düşük ışık performansı için 100 puan verdi.

DxOMark’a göre akıllı telefonun genel kamera performansı iyi; detay seviyesi, doygunluk kontrolü, yakınlaştırma açısından oldukça iyi. Ancak ışığın düşük olduğu ortamlarda anı yaklamakta zorlanıyor, yüksek kontrastlı çekim senaryolarında görüntüyü doğru şekilde ortaya koyamıyor, yüksek sesli ortamlarda kayıtta başarısız. Ayrıca telefonun güneş ışığı altında ekran görünürlülüğü zayıf.

En iyi kameralı telefon: Honor Magic 5 Pro

DxOMark’a göre şu anda kamera açısından en iyi performansı gösteren akılı telefon Honor Magic 5 Pro. Magic5 Pro’dan sonra Huawei’nin Mate 50 Po modeli geliyor. Apple’ın tepe modeli iPhone 14 Pro Max ise listede dördüncü sırada.

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İşte 39.000 TL'lik Xiaomi 13 Pro'nun kamera testi sonucu