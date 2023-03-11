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    Anlık Bildirim

    39.000 TL'lik Xiaomi 13 Pro, DxOMark kamera testinde gerilerde kaldı

    Xiaomi, geçtiğimiz gün Xiaomi 13 serisini Türkiye’de satışa sunudu. Serinin en üst ve pahalı modeli olan Xiaomi 13 Pro, DxOMark kamera testinde çok gerilerde kaldı.
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    xiaomi 13 pro dxomark kamera test sonuçları Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonların kamera yeteneklerini derinlemesine değerlendiren ve puanlayan DxOMark’ın son konuğu Türkiye’de yeni satışa sunulan Xiaomi 13 serisi oldu. Türkiye fiyatı 39.000 TL olan Xiaomi 13 Pro için DxOMark test sonuçları ortaya çıktı. DxOMark’ın testlerine göre, Xiaomi 13 Pro, genel sıralamada 16. oldu.

    Xiaomi 13 Pro DxOMark kamera test sonucu

    Xiaomi 13 Pro, ekran karşılaştırma açısından 17., hoparlör performansı açısından 15. sırada yerini aldı. Tabii ki asıl önemli olan cihazın kamera performansı. DxOMark, cihazın grup portreleri ve çekimleri için 118 puan, düşük ışık performansı için 100 puan verdi.

    DxOMark’a göre akıllı telefonun genel kamera performansı iyi; detay seviyesi, doygunluk kontrolü, yakınlaştırma açısından oldukça iyi. Ancak ışığın düşük olduğu ortamlarda anı yaklamakta zorlanıyor, yüksek kontrastlı çekim senaryolarında görüntüyü doğru şekilde ortaya koyamıyor, yüksek sesli ortamlarda kayıtta başarısız. Ayrıca telefonun güneş ışığı altında ekran görünürlülüğü zayıf.

    En iyi kameralı telefon: Honor Magic 5 Pro

    DxOMark’a göre şu anda kamera açısından en iyi performansı gösteren akılı telefon Honor Magic 5 Pro. Magic5 Pro’dan sonra Huawei’nin Mate 50 Po modeli geliyor. Apple’ın tepe modeli iPhone 14 Pro Max ise listede dördüncü sırada.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 13 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 13 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    3739 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    xiaomi, dxomark ve
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