Redmi 14C 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Geçen yıl Hindistan’ın en çok satan 5G telefonları arasına girmeyi başaran Redmi 13C 5G devam modeli ile yeniden rekora ortak olmak istiyor. Redmi 14C 5G biraz daha iyileştirilmiş özelliklerle geliyor.

Redmi 14C 5G özellikleri ve fiyatı

6.88 inçlik HD+ IPS LCD ekran

Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti

4/6GB LPDDR4X RAM

64/128GB UFS 2.2 depolama

50MP arka kamera

8MP ön kamera

5160mAh batarya, 18W hızlı şarj

115$ başlangıç

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Redmi 14C 5G fiyatına göre tatmin edici özelliklerle donatılan bir akıllı telefon olmuş. Serinin ilk 4nm sürecine sahip Snapdragon yonga seti ile segmentinin en verimli telefonu haline geliyor. Yonga setinde 2 adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alırken Snapdragon X61 modem 2.5Gbps hızına kadar çıkabiliyor.

Yine segmentinin en büyük 120Hz ekranına sahip olan telefon Full HD 30fps video kaydı yapabiliyor. Tek hoparlör daha yüksek ses için optimize edilirken kutu içerisinden 33W şarj adaptörü de çıkıyor. Telefon 2 yıl güncelleme ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Bir önceki nesil geçen yılın ilk yarısı Hindistan’da en çok satılan 5G telefonu olmuştu.

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Redmi 14C 5G sınıfının en verimli işlemcisi ile geliyor