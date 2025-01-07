Redmi 14C 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi 14C 5G özellikleri ve fiyatı
- 6.88 inçlik HD+ IPS LCD ekran
- Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti
- 4/6GB LPDDR4X RAM
- 64/128GB UFS 2.2 depolama
- 50MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 5160mAh batarya, 18W hızlı şarj
- 115$ başlangıç
Redmi 14C 5G fiyatına göre tatmin edici özelliklerle donatılan bir akıllı telefon olmuş. Serinin ilk 4nm sürecine sahip Snapdragon yonga seti ile segmentinin en verimli telefonu haline geliyor. Yonga setinde 2 adet Cortex-A78 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alırken Snapdragon X61 modem 2.5Gbps hızına kadar çıkabiliyor.
Yine segmentinin en büyük 120Hz ekranına sahip olan telefon Full HD 30fps video kaydı yapabiliyor. Tek hoparlör daha yüksek ses için optimize edilirken kutu içerisinden 33W şarj adaptörü de çıkıyor. Telefon 2 yıl güncelleme ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak. Bir önceki nesil geçen yılın ilk yarısı Hindistan’da en çok satılan 5G telefonu olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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