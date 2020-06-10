Redmi 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Xiaomi’nin en beğenilen serileri arasında yer alan Redmi yeni nesliyle bugün resmiyet kazandı. Bir süre önce Note 9 serisiyle tüketici karşısına çıkan marka şimdi de daha uygun fiyatlı Redmi 9 modelini sunuyor.

Redmi 9 özellikleri ve fiyatı

Redmi 9 modeli 6.53 inçlik IPS LCD ekranında 2340x1080 piksel çözünürlük sunarken su damlası çentik tasarımı sayesinde agresif bir ekran-kasa oranına ulaşıyor. Gorilla Glass 3 ile korunan ekran 400 nit parlaklık değerine çıkabiliyor. Böylece dış ortamlarda en iyi görüntü deneyimini sunuyor.

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12nm sürecinde 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği barındıran Helio G80 yonga setinin güç verdiği Redmi 9 modelinde 3GB/4GB LPDDR4X RAM ve 32GB/64GB eMMC 5.1 depolama seçenekleri mevcut.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 5MP çözünürlüğünde makro sensör ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde sensör mevcut.

5020mAh kapasiteli bataryanın 18W hızlı şarj ile desteklendiği telefonda USB Tip-C, kablosuz FM radyo, kızıl ötesi verici, çift SIM gibi diğer özellikler yer alıyor. Redmi 9 için 3GB RAM + 32GB depolama versiyonu 149 Avro, 4GB+64GB depolama versiyonu ise 179 Avro olarak İspanya’da satışa sunuldu.

https://www.gizmochina.com/2020/06/10/redmi-9-powered-by-mediatek-helio-g80-and-fhd-display-launches-in-spain-for-e149/

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