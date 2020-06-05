Redmi 9'un tasarımı ortaya çıktı

Çinli sosyal ağ Weibo'da uygun fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen Redmi 9'un canlı görüntüsü ortaya çıktı. Yayınlanan fotoğrafa bakılırsa akıllı telefon plastik kasa ile gelecek. Ayrıca yeşil ve mor olmak üzere en az iki renk seçeneği olacak.

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Cihazın arka panel tasarımı Redmi K30'u andırıyor. Bu kısımda dört kamera ve geleneksel parmak izi tarayıcısı var. En son sızıntılara göre Redmi 9, Full HD+ (2400 × 1080 piksel) çözünürlüğe sahip 6.53 inç IPS ekran taşıyacak.

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Avrupa fiyatı netleşti

Akıllı telefonun MediaTek Helio G70 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB hafıza ve 5.000 mAh pille donatılacağı söyleniyor. Arka kamera sistemi 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP sensörlerden oluşacak. Ön tarafta ise 5 MP selfie kamerası görev yapacak.

USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi içermesi beklenen Redmi 9'un Avrupa'da 160 ila 180 euro arasında bir fiyatla satılacağı belirtiliyor. Cihaz bu ay Redmi 9A ve Redmi 9C ile birlikte tanıtılacak.

https://www.weibo.com/2561744167/J52EQjFsn

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