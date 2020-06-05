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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi 9'un tasarımı ortaya çıktı

    Bu ay resmiyet kazanması beklenen Redmi 9'un tasarımı ortaya çıktı. Akıllı telefonu iki farklı renkte gösteren yeni bir fotoğraf internete sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi 9'un tasarımı ortaya çıktı

    Çinli sosyal ağ Weibo'da uygun fiyatla piyasaya sürülmesi beklenen Redmi 9'un canlı görüntüsü ortaya çıktı. Yayınlanan fotoğrafa bakılırsa akıllı telefon plastik kasa ile gelecek. Ayrıca yeşil ve mor olmak üzere en az iki renk seçeneği olacak.

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    Cihazın arka panel tasarımı Redmi K30'u andırıyor. Bu kısımda dört kamera ve geleneksel parmak izi tarayıcısı var. En son sızıntılara göre Redmi 9, Full HD+ (2400 × 1080 piksel) çözünürlüğe sahip 6.53 inç IPS ekran taşıyacak.

    Redmi 9'un tasarımı ortaya çıktı
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    Avrupa fiyatı netleşti

    Akıllı telefonun MediaTek Helio G70 işlemci, 4 GB RAM, 64 GB hafıza ve 5.000 mAh pille donatılacağı söyleniyor. Arka kamera sistemi 13 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP sensörlerden oluşacak. Ön tarafta ise 5 MP selfie kamerası görev yapacak.

    USB-C bağlantı noktası ve kulaklık girişi içermesi beklenen Redmi 9'un Avrupa'da 160 ila 180 euro arasında bir fiyatla satılacağı belirtiliyor. Cihaz bu ay Redmi 9A ve Redmi 9C ile birlikte tanıtılacak.



    https://www.weibo.com/2561744167/J52EQjFsn Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    damn2u (Sercan ) 39 dk.
    Fiyatları gereksiz pahalı, bu kadar çok çeşit model yapacaklarına düzgün segmentasyon ve fiyatlama yapsınlar.
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    blank42 (Mehmet Gün) 3 sa.
    Neredeyse tüm serileri 6 aylık kıskaca aldılar, öldürüp bırakıyorlar yenisiyle devam ediyorlar
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    burakk, (Burakk gizli) 5 sa.
    Yazılımsal olarak da gerekli önemi gösteremiyorlar.
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    gurkandemirbas 9 sa. yeni yorumcu
    redmi de aşırı telefon çıkardı ama
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    canguler917 (can guler) 10 sa.
    bu kadar çok model çıkarmak bunlara faydadan çok, tüketicinin kafasını karıştıracağı için zarar getirir
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