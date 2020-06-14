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    Redmi 9A'nın teknik özellikleri ortaya çıktı

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz hafta tanıttığı Redmi 9 ailesinin yeni bir üyesi daha ortaya çıktı. Redmi 9A olarak adlandırılan cihaz yakında satışa sunulacak.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Redmi 9A'nın teknik özellikleri ortaya çıktı
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    Xiaomi, bu haftanın başlarında İspanya'da yaptığı etkinlikle birlikte Redmi 9 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Gelen bilgiler Redmi 9 serisinin üç model olacağı yönündeydi ve Redmi 9A olarak adlandırılan varyantın detayları ortaya çıktı.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm Snapdragon 875'in resmi tanıtım tarihi belli oldu"

    Serinin en düşük seviyede modeli

    Serinin en düşük seviyeli varyantı olan Redmi 9A, M2006C3LG model numarasıyla FCC'de (Federal İletişim Kurulu) listelendi ve cihazın bazı detayları da belli oldu. FCC listesine göre, Redmi 9A, piyasaya muhtemelen 5000 mAh olarak pazarlanacak olan 4.990 mAh batarya ile gelecek. Yazılım açısından cihazın MIUI 12 arayüzünü çalıştıracağı belirtilirken, telefonun 2.4GHz Wi-Fidesteği sunacağı da diğer detaylar arasında yer alıyor.

    Redmi 9A'nın teknik özellikleri ortaya çıktı
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    Sızan spesifikasyonlara göre Redmi 9A, HD+ (720 x 1.600 piksel) çözünürlükte eğimli bir ekrana sahip olacak. Giriş seviyesi Helio A25 yonga seti ile güçlendirilen cihazın 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ile paketlenmesi bekleniyor. 13MP'lik tek bir arka kamerayla satışa çıkacak olan Redmi 9A'nın 100-120 Euro bandında bir fiyatla gelmesi kuvvetle muhtemel.



    https://www.91mobiles.com/hub/redmi-9a-fcc-specifications-revealed/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    a_y_k_u_t (Aykut ) 1 sa.
    Xiaomi'nin de suçu yok bu fiyatlarda. 899 lira olan redmi 8a devletin bir hamlesiyle 1699 lira oldu. Dolar 6'ydı hadi 7 oldu diyelim. 1050 lira olması gerekiyor ki zaten bir telefon çıktıktan sonra fiyatı düşer. 200 dolar altı olan telefonların fiyatlarının yükselmesinin tek sebebi devlet.
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    mu5tafa (mustafa kök) 2 sa.
    Türkiye de 2799 tl. Xiaomi iyi alıştı bu fiyarlara. Bkz redmi note 9
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