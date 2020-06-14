Redmi 9A'nın teknik özellikleri ortaya çıktı

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Xiaomi, bu haftanın başlarında İspanya'da yaptığı etkinlikle birlikte Redmi 9 akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Gelen bilgiler Redmi 9 serisinin üç model olacağı yönündeydi ve Redmi 9A olarak adlandırılan varyantın detayları ortaya çıktı.

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Serinin en düşük seviyede modeli

Serinin en düşük seviyeli varyantı olan Redmi 9A, M2006C3LG model numarasıyla FCC'de (Federal İletişim Kurulu) listelendi ve cihazın bazı detayları da belli oldu. FCC listesine göre, Redmi 9A, piyasaya muhtemelen 5000 mAh olarak pazarlanacak olan 4.990 mAh batarya ile gelecek. Yazılım açısından cihazın MIUI 12 arayüzünü çalıştıracağı belirtilirken, telefonun 2.4GHz Wi-Fidesteği sunacağı da diğer detaylar arasında yer alıyor.

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Sızan spesifikasyonlara göre Redmi 9A, HD+ (720 x 1.600 piksel) çözünürlükte eğimli bir ekrana sahip olacak. Giriş seviyesi Helio A25 yonga seti ile güçlendirilen cihazın 3GB RAM ve 32GB depolama alanı ile paketlenmesi bekleniyor. 13MP'lik tek bir arka kamerayla satışa çıkacak olan Redmi 9A'nın 100-120 Euro bandında bir fiyatla gelmesi kuvvetle muhtemel.

https://www.91mobiles.com/hub/redmi-9a-fcc-specifications-revealed/

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