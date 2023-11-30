Redmi Book 14 ve 16 (2024) tanıtıldı: 120 Hz ekrana sahip

Tam Boyutta Gör Xiaomi gerçekleştirdiği etkinlikle birçok ürününü tanıttı. Tanıtılan ürünlerden biri de yeni Redmi Book 2024 serisiydi. Bilgisayarlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Redmi Book 14 2024

İki farklı ekran büyüklüğüne sahip Redmi Book 2024'ün 14 inçlik versiyonu 2880 x 1800 çözünürlükte, 120 Hz tazeleme hızında ve sRGB renk gamutunun tamamını kapsayan bir ekranla geliyor. Şık, ince ve hafif laptop 1.37 kg ağırlığa ve 15.9 mm kalınlığa sahip.

Intel i5-13500H işlemciyle gelen bilgisayar çift fana ve 8 mm çift ısı borusuyla 47 Watt performans modunda çalışabiliyor. Bu sayede ana akım oyunlarda rakiplerinden %12 daha iyi performans gösteriyor. 16GB LPDDR5-6400 RAM ve 1TB SSD'ye kadar seçenek sunan bilgisayar ikinci bir M.2 slotuyla ekstra SSD takılmasına da izin veriyor.

Redmi Book 14 2024, bunların dışında 56 Wh batarya, Thunderbolt 4, HDMI çıkışı, USB-C ve A portu ve 3.5mm ses çıkışı gibi gibi özelliklere de sahip.

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Redmi Book 16 2024

Redmi Book 16 2024, 16 inç büyüklüğünde 2560 x 1600 çözünürlüğünde 400 nit parlaklıkta bir ekran ile geliyor. Ekran 14 inçlik kardeşi gibi 120 Hz yenileme hızına ve %100 sRGB renk gamutunu sahip. Metal bir gövdeye sahip laptop, 1.68 kg ağırlık ve 15.9 mm kalınlık ile hafif ve ince bir bilgisayar.

İşlemci, RAM ve SSD tarafından küçük kardeşiyle aynı özelliklere sahip olan dizüstü bilgisayar, daha büyük 72 Wh bataryasıyla kardeşinden ayrılıyor.

Tam Boyutta Gör Bilgisayarlar, HyperOS Connect özelliğiyle PC, akıllı telefon, tablet gibi diğer Xiaomi cihazlarıyla gerçek zamanlı ve kesintisiz olarak iletişim kurabiliyor. Hatta cep telefonunuzun kamerasına laptoptan erişmek dahi mümkün.

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Redmi Book 2024 serisi 100 Watt GaN şarj adaptörüyle geliyor. USB-C çıkışına ve Power Delivery özelliğine sahip adaptör telefonları da şarj edebilme imkanı sunuyor. Adaptör sadece 35 dakikada laptopu %50 şarj seviyesinde ulaştırabiliyor.

Xiaomi Redmi Book 14 2024'ün 512 GB depolamaya sahip versiyonu 592 dolar, 1 TB versiyonu ise 635 dolar fiyattan satışa sunuluyor. Xiaomi Redmi Book 16 2024'ün ise 512 GB versiyonu 621 dolar, 1 TB sürümü ise 663 dolar fiyat etiketine sahip.

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Redmi Book 14 ve 16 (2024) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı