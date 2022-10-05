Redmi Buds 4 ve 4 Pro global fiyatları belli oldu

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Geçtiğimiz aylarda Çin’de satışa sunulan Xiaomi’nin gürültü engelleme özellikli Redmi Buds 4 tam kablosuz kulaklık serisi global pazara çıkıyor. Vergiler dahil edilince haliyle fiyatlar da önemli bir miktar yukarı çıkıyor.

Redmi Buds 4 ve 4 Pro fiyatları

Redmi Buds 4 kablosuz kulaklık modeli 10mm dinamik ses sürücüleri barındırıyor. 35 desibel seviyesine kadar gürültü engelleme yapabilirken yapay zekâ bunun şiddetini ayarlayabiliyor. IP54 sertifikası ile su sıçramalarına dayanıklı gövde yekpare tasarıma sahip. Dış kısımda dokunmatik alan yer alıyor. Tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 30 saate kadar çıkabiliyor. Fiyatı yaklaşık iki kat artarak 60 Avro olmuş.

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Redmi Buds 4 Pro ise 6mm+10mm çift dinamik sürücü ile geliyor. Ürün saplı bir tasarım benimsemiş. Gürültü engelleme 43 desibel seviyesine kadar çıkabiliyor ve rüzgar sesine karşı duyarlı. Ayrıca 59ms gecikme süresi sunan oyun modu da mevcut. Android cihazlarda 990 kbit/s olarak Hi-Res Audio ve LDAC elde ediliyor. Tek şarj ile 9 saat kullanım süresi elde edilirken kutusu ile 36 saate yükseliyor. 5 dakikalık şarj ile de 2 ssate yakın kullanım süresi sunuluyor. Redmi Buds 4 Pro için 100 Avro fiyat etiketi mevcut.

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