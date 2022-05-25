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    Redmi Buds 4 kulaklıklar geliyor

    Xiaomi’nin Redmi Buds 4 ve Redmi Buds 4 Pro adlı tam kablosuz kulaklıklar yapay zekâ destekli gürültü engelleme, uzun kullanım süreleri gibi özelliklerle geliyor. 
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    Redmi Buds 4
    Tam Boyutta Gör

    Redmi markasının iddialı akıllı telefonları ile birlikte farklı segmentlere hitap eden iki tam kablosuz kulaklığı da var. Redmi Buds 4 ve Redmi Buds 4 Pro kulaklık modelleri tasarım ile batarya açısından farklılaşıyor.

    Redmi Buds 4 ve Redmi Buds 4 Pro

    Redmi Buds 4 kablosuz kulaklık modeli 10mm dinamik ses sürücüleri barındırıyor. 35 desibel seviyesine kadar gürültü engelleme yapabilirken yapay zekâ bunun şiddetini ayarlayabiliyor. IP54 sertifikası ile su sıçramalarına dayanıklı gövde yekpare tasarıma sahip. Dış kısımda dokunmatik alan yer alıyor. Tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile 30 saate kadar çıkabiliyor. Fiyatı 30$ olarak açıklandı.

    Redmi Buds 4 Pro da aynı dinamik sürücüleri barındırmasına rağmen daha yetenekli. Ürün saplı bir tasarım benimsemiş. Gürültü engelleme 43 desibel seviyesine kadar çıkabiliyor ve rüzgar sesine karşı duyarlı. Ayrıca 59ms gecikme süresi sunan oyun modu da mevcut. Tek şarj ile 9 saat kullanım süresi elde edilirken kutusu ile 36 saate yükseliyor. Redmi Buds 4 Pro için 55$ fiyat etiketi mevcut.

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