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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K30 5G modelinin dördüncü varyantı da TENAA'da listelendi

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin geçtiğimiz hafta duyurduğu Redmi K30 5G akıllı telefonun dördüncü varyantının da olacağı ortaya çıktı. Cihaz 512 GB depolama alanı ve 12 GB RAM ile gelecek.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Redmi K30 5G modelinin dördüncü varyantı da TENAA'da listelendi
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    Geçtiğimiz hafta Xiaomi yerleşik 5G modemli Snapdragon 765G yonga seti ile donatılmış Redmi K30 5G akıllı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurmuştu. Üç varyantı açıklanan cihazın dördüncü varyantı da TENAA'da listelendi.

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    15 Ocak'ta raflara çıkması bekleniyor

    Xiaomi'nin duyurduğu üzere cihazın sırasıyla 6 GB RAM/64 GB depolama alanı, 6 GB RAM/128 GB depolama alanı, 8 GB RAM/256 GB depolama alanı olmak üzere üç ayrı versiyonu olacaktı. Fiyatları 285 ila 410 dolar arasında değişecek olan bu modellere bir yenisinin daha eklendiğini söyleyebiliriz.

    Redmi K30 5G modelinin dördüncü varyantı da TENAA'da listelendi
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    Çin sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde, bu üç cihaza ek olarak 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan bir model daha listelendi. Bu da bellek ve depolama alanı konusunda gözü yükseklerde olan kullanıcılar için iyi bir haber diyebiliriz. Redmi K30 5G'nin diğer özellikleri arasında, 6.67 inç FullHD LCD ekran ve 64 Megapiksellik Sony IMX686 sensörlü ana kamera bulunuyor. Cihazın 15 Ocak tarihinde satışa sunulmasının beklendiğini de belirtelim.



    http://shouji.tenaa.com.cn/Mobile/MobileDetail.aspx?code=iOkwV7UWhfBw10kysXxeP8rsnu9dr%2bpP Yorum Yaz
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