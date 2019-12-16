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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oppo Reno 3 akıllı telefonun, optik görüntü sabitleyicisi böyle çalışacak

    Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Reno 3 serisini tanıtmaya hazırlanırken cihazla ilgili sızıntılar da devam ediyor. Yayınlanan yeni bir video akıllı telefonun OIS özelliğini gösteriyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo Reno 3 akıllı telefonun, optik görüntü sabitleyicisi böyle çalışacak
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    Geçtiğimiz hafta sizlere duyurduğumuz üzere Çinli teknoloji şirketi Oppo, yeni akıllı telefon serisi Reno 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Üç varyantta piyasaya sürülecek olan seriyle ilgili yeni bir video paylaşıldı.

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    26 Aralık'ta tanıtılacak

    Oppo Reno 3 serisinde, entegre 5G modeme sahip olan Snapdragon 765G'li varyantlar da mevcut olacak. Söylentilere göre cihaz oldukça ince bir tasarımla gelecek (7.7mm) ve bu inceliğin de akıllı telefonun batarya ve kamera performansına etki etmeyeceği belirtiliyor. Şirket içinden sızan videoda ise, OIS olarak adlandırılan Optik Görüntü Sabitleyicisi'nin çalışma şekli ise bu vaati doğrular nitelikte.


    Videodan da görebileceğiniz üere Oppo Reno 3'teki Optik Görüntü Sabitleyicisi, OIS teknolojisi olmayan modele kıyasla son derece etkili çalışıyor. Bu teknolojinin Reno 3 Pro ve Pro 5G varyantlarında olması beklenirken, 26 Aralık tarihinde tanıtılacak olan serinin fiyatları konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil.



    https://twitter.com/stufflistings/status/1206271434236006401 Yorum Yaz
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