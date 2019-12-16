Oppo Reno 3 akıllı telefonun, optik görüntü sabitleyicisi böyle çalışacak

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Geçtiğimiz hafta sizlere duyurduğumuz üzere Çinli teknoloji şirketi Oppo, yeni akıllı telefon serisi Reno 3'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Üç varyantta piyasaya sürülecek olan seriyle ilgili yeni bir video paylaşıldı.

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26 Aralık'ta tanıtılacak

Oppo Reno 3 serisinde, entegre 5G modeme sahip olan Snapdragon 765G'li varyantlar da mevcut olacak. Söylentilere göre cihaz oldukça ince bir tasarımla gelecek (7.7mm) ve bu inceliğin de akıllı telefonun batarya ve kamera performansına etki etmeyeceği belirtiliyor. Şirket içinden sızan videoda ise, OIS olarak adlandırılan Optik Görüntü Sabitleyicisi'nin çalışma şekli ise bu vaati doğrular nitelikte.



https://twitter.com/stufflistings/status/1206271434236006401

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Videodan da görebileceğiniz üere'teki Optik Görüntü Sabitleyicisi, OIS teknolojisi olmayan modele kıyaslaçalışıyor. Bu teknolojininvevaryantlarında olması beklenirken,tarihinde tanıtılacak olan serininkonusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil.