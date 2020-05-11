Redmi K30 5G Speed Edition karşınızda: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör

Redmi K30 5G Speed Edition akıllı telefon modeli aslında Redmi K30 serisi ile oldukça benzer yanlara sahip. Qualcomm’un Snapdagon 768G yonga setine ilk kez yer veren akıllı telefon böylece en performanslı orta seviye telefon haline geliyor.

Redmi K30 5G Speed Edition özellikleri ve fiyatı

Redmi K30 5G Speed Edition modelinde 6.67 inçlik LCD ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran 120Hz seviyesine çıkarak oyuncu tarafında da iddialı olmayı amaçlıyor. Ön kısımdaki oval çentik tasarımına çift kamera sığdırılmış. Agresif bir ekran-kasa oranına sahip olan telefonun arka kısmında da daire desen içerisinde dikey kamera yuvası yer alıyor.

İlginizi Çekebilir

Redmi 9 resmi kayıtlarda ortaya çıktı

Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk sıfır mavi ışık gece lambası satışa çıkıyor"

Telefon 2 adet performans ve 6 adet verimlilik çekirdeğinden oluşan yüzde 20 daha hızlı Snapdragon 768G yonga setinden gücünü alıyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 4500mAh kapasiteli batarya 30W hızlı şarj teknolojisine sahip.

Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram aralığına sahip IMX686 sensörü yer alıyor. Sensör 4 pikseli birleştirerek 16MP çözünürlüğünde daha kaliteli görseller elde edebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Ana sensöre 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 5MP çözünürlüğünde makro sensör eşlik ediyor. Çift ön kamera ise 20MP ana sensör ve 2MP derinlik sensörü barındırıyor.

Bluetooth 5.0, çift band 5G, kızılötesi modül, Type-C girişi şeklinde özelliklere sahip olan Redmi K30 5G Speed Edition için 282$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. Model muhtemelen ülkemizde Mi 10T serisi altında yer alacak.

https://www.gizmochina.com/2020/05/11/redmi-k30-5g-speed-edition-launched-features-snapdragon-768g/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.