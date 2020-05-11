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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K30 5G Speed Edition karşınızda: İşte özellikleri ve fiyatı

    Redmi K30 5G Speed Edition modeli daha hızlı Snapdagon 768G yonga seti ile geliyor. Dış tasarım ve kamera özellikleri ise Redmi K30 5G ile çok farklı değil.
    4 gün
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    11
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi K30 5G Speed Edition karşınızda: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Redmi K30 5G Speed Edition akıllı telefon modeli aslında Redmi K30 serisi ile oldukça benzer yanlara sahip. Qualcomm’un Snapdagon 768G yonga setine ilk kez yer veren akıllı telefon böylece en performanslı orta seviye telefon haline geliyor.

    Redmi K30 5G Speed Edition özellikleri ve fiyatı

    Redmi K30 5G Speed Edition modelinde 6.67 inçlik LCD ekran, 1080 x 2400 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran 120Hz seviyesine çıkarak oyuncu tarafında da iddialı olmayı amaçlıyor. Ön kısımdaki oval çentik tasarımına çift kamera sığdırılmış. Agresif bir ekran-kasa oranına sahip olan telefonun arka kısmında da daire desen içerisinde dikey kamera yuvası yer alıyor.

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    Telefon 2 adet performans ve 6 adet verimlilik çekirdeğinden oluşan yüzde 20 daha hızlı Snapdragon 768G yonga setinden gücünü alıyor. 6GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi ile desteklenen modelde 4500mAh kapasiteli batarya 30W hızlı şarj teknolojisine sahip.

    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde ve f/1.7 diyafram aralığına sahip IMX686 sensörü yer alıyor. Sensör 4 pikseli birleştirerek 16MP çözünürlüğünde daha kaliteli görseller elde edebiliyor.

    Redmi K30 5G Speed Edition karşınızda: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Ana sensöre 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 5MP çözünürlüğünde makro sensör eşlik ediyor. Çift ön kamera ise 20MP ana sensör ve 2MP derinlik sensörü barındırıyor.

    Bluetooth 5.0, çift band 5G, kızılötesi modül, Type-C girişi şeklinde özelliklere sahip olan Redmi K30 5G Speed Edition için 282$ civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. Model muhtemelen ülkemizde Mi 10T serisi altında yer alacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/05/11/redmi-k30-5g-speed-edition-launched-features-snapdragon-768g/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    maverick72 4 gün en beğenilen
    282$×15 =4250tl buradaki fiyatı olur
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 2 gün
    282 dolara 5G telefon. Çok iyi! Türkiye fiyatını bilmem ama 5000 hatta 4000 altı olacağı kesin gibi. Piyasada 12 bin liraya satılan telefonda (anladınız) 5G desteği olmadığı gerçeğini de gözönünde bulundurursak çok güzel bir hamle olmuş Xiaomi'den. "Türkiye'de 5G yok ne yapayım." diyenlere: Türkiye'de 4G yokken özellikle dikkat ederek aldığım 4G destekli telefon sayesinde 4G yayını başlayınca yeni telefon alma telaşına düşmemiştim. Özellikle yeni telefon almanın artık lüks olduğu bu dönemde şu an sıfır telefon alanlar mutlaka 5G desteğini düşünmeli.
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    serkandemir993 3 gün
    fiyat aynı olursa S10 Lite almak daha mantıklı olur
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    omaha 4 gün
    5G modeli gelir ve fiyatı 4000 TL den aşağı olursa bence iyi satar.
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    DH Misafiri 4 gün
    Meuzi 17 var bu sekmentte fiyatı 3000 i geçmezse rekor kırar 3000 üstü olursa meuzi 17 tercihim olur
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    yolyordam35 (yol yordam) 4 gün
    aynı fiyata gelirse s10lite almak daha mantıklı olur
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    MrKemal17 (Kemal Ezen) 4 gün
    K20'de OLED ekran vardı ne güzel. Bunda LCD'ye dönmüşler.
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    rCoder (Tunay T.) 4 gün
    Ya artık amoled geldin, şu LCD bitsin.
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    maverick72 4 gün en beğenilen
    282$×15 =4250tl buradaki fiyatı olur
    1 Yanıt Yanıtla +6
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