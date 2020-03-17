Redmi K30 Pro Zoom Edition modelinin geleceği resmi olarak doğrulandı

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Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, geçtiğimiz yılın Aralık ayında K30 modelini tanıtmıştı. Şirket bu ayın sonunda ise amiral gemisi Redmi K30 Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanırken, Redmi genel müdürü Lu Weibing sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir gönderi paylaştı.

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Daha iyi zoom özellikleri sunabilir

Bir süredir şirketin Redmi K30 Pro Zoom Edition adlı bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı söylentileri de mevcuttu. Cihaz artık Redmi Genel Müdürü Lu Weibing tarafından da onaylanmış durumda. Çin sosyal ağı Weibo'da "Yeni bir telefon aldım." ibaresiyle bir paylaşım yapan Weibing'in, bu gönderiyi Redmi K30 Pro Zoom Edition adlı bir cihazdan attığı görüldü.

Şirket, cihazın ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamasa da, akıllı telefonun 24 Mart tarihinde Redmi K30 Pro ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Redmi K30 Pro Zoom Edition adından da anlaşılabileceği üzere K30 Pro'ya göre daha iyi zoom yeteneklerine sahip olabilir. Dört arka kamera kurulumu, yana monte edilmiş parmak izi sensörü, 30W hızlı şarj ve 4.500 mAh pil kapasitesi ile gelecek olan akıllı telefonun teknik detayları şimdilik bunlarla sınırlı.

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