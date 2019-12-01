Redmi K30'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı

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Merakla beklenen Redmi K30 ile ilgili yeni detaylar var. Akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren görseller ortaya çıktı. Dairesel kamera modülüne sahip akıllı telefonun arka tasarımı amiral gemisi Huawei Mate 30'a benziyor.

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Daha önce internete düşen görseller Redmi K30'un dört arka kameraya sahip olabileceğini gösteriyordu. Ancak yeni yayınlanan yüksek kaliteli görseller cihazın üçlü arka kamera sistemi ile piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.

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10 Aralık'tan tanıtılacak

Gelen bilgilere göre Redmi K30, Çinli markanın 5G özellikli ilk akıllı telefonu olacak. Ayrıca çift modlu 5G desteğiyle geleceği bildiriliyor. Yani SA (bağımsız ) ve NSA (bağımsız olmayan) modlarını destekleyecek.

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Redmi K30 5G modelinin 10 Aralık tarihinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Yani merakla beklenen akıllı telefonla tanışabilmemiz için önümüzde çok az bir süre kaldı.

https://www.youtube.com/watch?v=NvloqXv7ZIw