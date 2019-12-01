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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K30'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı

    Çok yakında tanıtılması beklenen Redmi K30 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren yüksek kaliteli görseller yayınlandı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Redmi K30'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Merakla beklenen Redmi K30 ile ilgili yeni detaylar var. Akıllı telefonun tasarımını gözler önüne seren görseller ortaya çıktı. Dairesel kamera modülüne sahip akıllı telefonun arka tasarımı amiral gemisi Huawei Mate 30'a benziyor.

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    Daha önce internete düşen görseller Redmi K30'un dört arka kameraya sahip olabileceğini gösteriyordu. Ancak yeni yayınlanan yüksek kaliteli görseller cihazın üçlü arka kamera sistemi ile piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.

    Redmi K30'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    10 Aralık'tan tanıtılacak

    Gelen bilgilere göre Redmi K30, Çinli markanın 5G özellikli ilk akıllı telefonu olacak. Ayrıca çift modlu 5G desteğiyle geleceği bildiriliyor. Yani SA (bağımsız ) ve NSA (bağımsız olmayan) modlarını destekleyecek.

    Redmi K30'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı
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    Redmi K30 5G modelinin 10 Aralık tarihinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Yani merakla beklenen akıllı telefonla tanışabilmemiz için önümüzde çok az bir süre kaldı.



    https://www.youtube.com/watch?v=NvloqXv7ZIw Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Ne güzel pop-up kamera dizaynı varken neden delikli ekran? Bence tasarım geriye gitmiş. Çerçeveleri de önceki modele göre incelmemiş.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Fenomenon 1 hf.
    On taraf samsung arka taraf huawei
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    koyunsayar 1 hf.
    Arka kamera bölümü çok müstehcen görünüyor
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    thal1on 1 hf.
    Xiaomi, OnePlus, Oppo gibi firmalar bir anda kızaklı ve motorlu sistemlerden bir anda vaz geçmeye başladı. Sanırım uzun vadede başları ağrısın istemiyorlar.

    Ne kadar hareketli parça = o kadar fazla hata riski
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    Ayva 1 hf.
    Kısaca almayın diyor Xiaomi.
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    kreat 1 hf.
    Çerçevesiz ve deliksiz ekran daha güzeldi. Neyse çıksın da önceki model ucuzlasın en azından. 855 7nm zaten. Yeni mimari gelene kadar güç tasarrufu ve performansı ile herşeye yeter.
    Yanıtla +1
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    Relax Relax 1 hf. en beğenilen
    Ne güzel pop-up kamera dizaynı varken neden delikli ekran? Bence tasarım geriye gitmiş. Çerçeveleri de önceki modele göre incelmemiş.
    1 Yanıt Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    |SEÇKiN| 1 hf. Relax Relax
    Pop-up ne ya, guguklu saatler gibi. Şamil amca doğruyu bulmuş vesselam. :D
    Yanıtla +2
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