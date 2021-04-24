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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K40 Gaming'in silah çeker gibi ses çıkaran tetik tuşları böyle çalışacak [Video]

    Redmi markasının ilk oyuncu telefonu Redmi K40 Gaming'in videosu ortaya çıktı. Videoda, önümüzdeki hafta tanıtılacak olan Redmi K40 Gaming'in silah çeker gibi ses çıkaran tetik tuşları dikkat çekiyor.
    24 Nisan 2021, 22:00 (1 gün)
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    Cep Telefonları
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Redmi K40 Gaming'in silah çeker gibi ses çıkaran tetik tuşları böyle çalışacak [Video]
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    Redmi'nin önümüzdeki hafta duyurulacak olan ilk oyuncu telefonu Redmi K40 Gaming'in videosu ortaya çıktı. Paylaşılan video Redmi K40 Gaming'in tetik tuşlarını gözler önüne seriyor.

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    Tetik tuşları gizlenebilecek

    Oyuncu telefonu deyince tetitk tuşları olmazsa olmaz. Ancak tetik tuşları gündelik kullanımı olumsuz etkiledği için oyuncu telefonları için bir handikap oluşturyor. Redmi de bunun önüne geçebilmek adına tetik tuşlarını gizlenebilen bir mekanizma içerisine yerleştirmiş. Öyle ki Redmi K40 Gaming'de tetik tuşlarını sürgülü bir düğme yardımıyla gizleyebilmek mümkün. 

    Redmi, tuşların oldukça iyi çalıştığını ve kullanıcıların oyun oynamasalar dahi bu tuşları açıp kapatarak eğlenceli vakitler geçirebileceğini söylüyor. Üstelik bu tuşların her açma kapamada silah tetiği çekercesine ses çıkardığına da dikkat çekiliyor.

    Çinli marka, tuşların oldukça dayanıklı olduğunu ve tam 1.5 milyon kez tıklamaya rağmen hatasız bir şekilde çalıştığını söylüyor. Redmi K40 Gaming, önümüzdeki hafta duyurulacak.



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    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Al işte. Şimdi cahil z kuşağının elinde orda bur da kafamız ütülenir artık. En kötüsü de onu kafasında paralayamayacak olmamız.
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    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
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    P Pence1 (Ümit Türkmen) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Al işte. Şimdi cahil z kuşağının elinde orda bur da kafamız ütülenir artık. En kötüsü de onu kafasında paralayamayacak olmamız.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    XrebeLLiousX 16 sa. ( Mesaj Silindi ) Pence1
    Şu saçma gerginliğini üstünden atsan iyi olur. Cahil dediğin Z kuşağında ne neferler var. Onlar geleceğimize ışık olacaklar. Pence1 Bey, oturduğu yerden harlıyor, gürlüyor :)
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    Y Yldirimsjs 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Güzel telefona benziyor.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım o tuşlara kamera fonksiyonu atanmaz. Kalabalık ortamda görev yapan gizli polisleri çıkardığı sesle harekete geçirebilir.
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