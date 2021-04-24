Redmi K40 Gaming'in silah çeker gibi ses çıkaran tetik tuşları böyle çalışacak [Video]

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Redmi'nin önümüzdeki hafta duyurulacak olan ilk oyuncu telefonu Redmi K40 Gaming'in videosu ortaya çıktı. Paylaşılan video Redmi K40 Gaming'in tetik tuşlarını gözler önüne seriyor.

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Tetik tuşları gizlenebilecek

Oyuncu telefonu deyince tetitk tuşları olmazsa olmaz. Ancak tetik tuşları gündelik kullanımı olumsuz etkiledği için oyuncu telefonları için bir handikap oluşturyor. Redmi de bunun önüne geçebilmek adına tetik tuşlarını gizlenebilen bir mekanizma içerisine yerleştirmiş. Öyle ki Redmi K40 Gaming'de tetik tuşlarını sürgülü bir düğme yardımıyla gizleyebilmek mümkün.

Redmi, tuşların oldukça iyi çalıştığını ve kullanıcıların oyun oynamasalar dahi bu tuşları açıp kapatarak eğlenceli vakitler geçirebileceğini söylüyor. Üstelik bu tuşların her açma kapamada silah tetiği çekercesine ses çıkardığına da dikkat çekiliyor.

Çinli marka, tuşların oldukça dayanıklı olduğunu ve tam 1.5 milyon kez tıklamaya rağmen hatasız bir şekilde çalıştığını söylüyor. Redmi K40 Gaming, önümüzdeki hafta duyurulacak.

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