Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor

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Xiaomi’nin yılın ilk amiral gemisi Mi 11 modelinden sonra Redmi markası üzerinden çıkardığı Redmi K40 Pro+ da piyasada ses getirecek. Redmi K40 Pro+ taşları yerinden oynatmaya geliyor.

Redmi K40 Pro+ özellikleri ve fiyatı

Redmi K40 Pro+ modeli tasarım anlamında Redmi K40 ile aynı çizgileri taşıyor. 6.67 inçlik ekranda yine Samsung yapımı E4 AMOLED ekran görmek mümkün. 2400x1200 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, 1300 nit parlaklık seviyesi ve Gorilla Glass 5 kaplama aynen devam ediyor.

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Yonga seti tarafında amiral gemisi Snapdragon 888’i görüyoruz. LPDDR5 bellek 6400Mbps bant genişliğine ulaşabiliyor. UFS 3.1 ile tamamlanan donanımı LiquidCool sıvı soğutma teknolojisi destekliyor.

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Arka kısımda Samsung imzalı ikinci nesil 108MP ISOCELL HM sensörü yer alıyor. 9 pikseli birleştirerek yüksek detaylı görüntüler elde eden sensör 5MP çözünürlüğünde telefoto ve makro sensör ile 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör tarafından destekleniyor. Kasada yer verilen üçüncü mikrofon yakınlaştırma esnasında uzak sesleri algılayabiliyor. Buna Audio Zoom adı verilmiş. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde.

4520mAh kapasiteli batarya yine 33W ile desteklenirken farklı olarak 5G çift SIM desteği ve 6Hz bandında WiFi 6E desteğine yer verilmiş. Redmi K40 Pro+ sadece 12GB/256GB konfigürasyon ile gelecek ve fiyatı 572$ civarında olacak.

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Redmi K40 Pro özellikleri ve fiyatı

Redmi K40 Pro biraz daha uygun fiyata odaklanan bir amiral gemisi niteliğinde. Plus modeli ile ekran, donanım ve batarya özellikleri aynı. Farklı olarak ana kamera 64MP çözünürlüğünde Sony IMX686 sensörüne indirgenmiş. Redmi K40 Pro için fiyatlar şu şekilde:

Redmi K40 Pro 6GB+128GB – 433$

Redmi K40 Pro 8GB+128GB – 464$

Redmi K40 Pro 8GB+256GB – 510$

https://blog.mi.com/en/2021/02/25/xiaomi-releases-lightweight-all-round-flagship-redmi-k40-series/

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