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    Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor

    Redmi K40 Pro+ modeli sesli yakınlaştırma yapan 108MP çözünürlüğünde Samsung sensör, Snapdragon 888 yonga seti, üçlü mikrofon dizilimi, 6400Mbps LPDDR5 RAM gibi özelliklerle geliyor.
    26 Şubat 2021, 14:11 (15 sa.)
    1,9b
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    5
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor
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    Xiaomi’nin yılın ilk amiral gemisi Mi 11 modelinden sonra Redmi markası üzerinden çıkardığı Redmi K40 Pro+ da piyasada ses getirecek. Redmi K40 Pro+ taşları yerinden oynatmaya geliyor.

    Redmi K40 Pro+ özellikleri ve fiyatı

    Redmi K40 Pro+ modeli tasarım anlamında Redmi K40 ile aynı çizgileri taşıyor. 6.67 inçlik ekranda yine Samsung yapımı E4 AMOLED ekran görmek mümkün. 2400x1200 piksel çözünürlük, 120Hz tazeleme hızı, 1300 nit parlaklık seviyesi ve Gorilla Glass 5 kaplama aynen devam ediyor.

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    Yonga seti tarafında amiral gemisi Snapdragon 888’i görüyoruz. LPDDR5 bellek 6400Mbps bant genişliğine ulaşabiliyor. UFS 3.1 ile tamamlanan donanımı LiquidCool sıvı soğutma teknolojisi destekliyor.

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    Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor
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    Arka kısımda Samsung imzalı ikinci nesil 108MP ISOCELL HM sensörü yer alıyor. 9 pikseli birleştirerek yüksek detaylı görüntüler elde eden sensör 5MP çözünürlüğünde telefoto ve makro sensör ile 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör tarafından destekleniyor. Kasada yer verilen üçüncü mikrofon yakınlaştırma esnasında uzak sesleri algılayabiliyor. Buna Audio Zoom adı verilmiş. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde.

    4520mAh kapasiteli batarya yine 33W ile desteklenirken farklı olarak 5G çift SIM desteği ve 6Hz bandında WiFi 6E desteğine yer verilmiş. Redmi K40 Pro+ sadece 12GB/256GB konfigürasyon ile gelecek ve fiyatı 572$ civarında olacak.

    Redmi K40 Pro+ piyasayı sallamaya geliyor
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    Redmi K40 Pro özellikleri ve fiyatı

    Redmi K40 Pro biraz daha uygun fiyata odaklanan bir amiral gemisi niteliğinde. Plus modeli ile ekran, donanım ve batarya özellikleri aynı. Farklı olarak ana kamera 64MP çözünürlüğünde Sony IMX686 sensörüne indirgenmiş. Redmi K40 Pro için fiyatlar şu şekilde:

    Redmi K40 Pro 6GB+128GB – 433$

    Redmi K40 Pro 8GB+128GB – 464$

    Redmi K40 Pro 8GB+256GB – 510$



    https://blog.mi.com/en/2021/02/25/xiaomi-releases-lightweight-all-round-flagship-redmi-k40-series/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ma95 (Muhsin Ayhan) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Poco F2 gibi ekranda delik olmasa çok iyi olurdu.Bence güzel bi model olmuş
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    Holk (Holk Holk) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haberi biraz daha geç paylaşsaydınız keşke(!)
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    mcebi001 (murat çebi) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bi ois kaç para'ki 888 li modelde bile yok...bu vizyonsuzluk değilde nedir..?
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    Z zeytunk (kamil zeytun) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    BİRŞEYLERİ SALLARDA NEYİ BİLEMEDİM
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    Moueson 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    En düşük modeli 430 dolar. Türk lirasına cevirirsek 3200 TL civarı yapıyor. Daha bunun içinde vergisi falan yok . Bence piyasayı biraz zor sallar.
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