Redmi K40 tanıtıldı: 120Hz ekran, Snapdragon 870 yonga seti

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Redmi markasının çok beğenilen K akıllı telefon serisi bir kez daha karşımızda. Redmi K40 serisi yine 3 farklı modelden oluşuyor ve bütçeye göre yükseltilmiş özelliklerle geliyor. Bu haberimizde Redmi K40 temel modelini aktaracağız.

Redmi K40 tasarım

Redmi K40 modelinin 6.67 inçlik E4 AMOLED ekranı dikkat çekici. Samsung tarafından üretilen E4 AMOLED ekran daha yüksek parlaklık ve enerji verimliliği sunuyor. Redmi şefi K40 ekranının en maliyetli düz ekran olabileceğini belirtiyor.

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Nokta çentiği üst orta kısma taşıyan telefon önceki nesle göre daha ince ve daha hafif. 120Hz tazeleme hızı ile akıcılık artarken 360Hz dokunmatik tarama hızı ile de dokunuşlar hassaslaşıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran DCI-P3 renk gamının tamamını kapsıyor ve 1300 nit parlaklık seviyesine kadar çıkıyor.

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Cortex-A77 tabanlı 1 adet ana çekirdek, Cortex-A77 tabanlı 3 adet orta çekirdek ve Cortex-A55 tabanlı 4 adet verimlilik çekirdeğinden oluşan Snapdragon 870 yonga setinin güç verdiği modelde LPDDR5 RAM bellek ve UFS 3.1 depolama teknolojilerine yer veriliyor.

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Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX582 sensör yer alırken yanında 5MP çözünürlüğünde 50mm telefoto lens ve 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör yer alıyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. Kamera paketi 4K 30fps kayıt ve Full HD 960fps yavaş çekim yapabiliyor.

Kenara entegre parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.1, WiFi 6, Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör, Hi-Res kablosuz ses aktarımı, 4520mAh kapasteli batarya, 33W hızlı şarj gibi özelliklerin olduğu telefonun fiyatı şu şekilde:

Redmi K40 6GB RAM + 128GB – 310$

Redmi K40 8GB RAM + 128GB – 340$

Redmi K40 8GB RAM + 256GB – 387$

Redmi K40 12GB RAM + 256GB – 418$

https://www.gizmochina.com/2021/02/25/redmi-k40-is-chinas-latest-flagship-killer-120hz-amoled-display-snapdragon-870-48mp-triple-rear-cameras-and-a-310-price-tag/

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