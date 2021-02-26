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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Redmi K40 tanıtıldı: 120Hz ekran, Snapdragon 870 yonga seti

    Redmi K40 akıllı telefonu 120Hz E4 AMOLED ekran, Snapdragon 870 yonga seti, LPDDR5, UFS 3.1, 48MP çözünürlükte ana kamera gibi özellikleri uygun fiyat etiketine sunuyor.
    26 Şubat 2021, 13:45 (15 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Redmi K40 tanıtıldı: 120Hz ekran, Snapdragon 870 yonga seti
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    Redmi markasının çok beğenilen K akıllı telefon serisi bir kez daha karşımızda. Redmi K40 serisi yine 3 farklı modelden oluşuyor ve bütçeye göre yükseltilmiş özelliklerle geliyor. Bu haberimizde Redmi K40 temel modelini aktaracağız.

    Redmi K40 tasarım

    Redmi K40 modelinin 6.67 inçlik E4 AMOLED ekranı dikkat çekici. Samsung tarafından üretilen E4 AMOLED ekran daha yüksek parlaklık ve enerji verimliliği sunuyor. Redmi şefi K40 ekranının en maliyetli düz ekran olabileceğini belirtiyor.

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    Nokta çentiği üst orta kısma taşıyan telefon önceki nesle göre daha ince ve daha hafif. 120Hz tazeleme hızı ile akıcılık artarken 360Hz dokunmatik tarama hızı ile de dokunuşlar hassaslaşıyor. Gorilla Glass 5 ile korunan ekran DCI-P3 renk gamının tamamını kapsıyor ve 1300 nit parlaklık seviyesine kadar çıkıyor.

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    Cortex-A77 tabanlı 1 adet ana çekirdek, Cortex-A77 tabanlı 3 adet orta çekirdek ve Cortex-A55 tabanlı 4 adet verimlilik çekirdeğinden oluşan Snapdragon 870 yonga setinin güç verdiği modelde LPDDR5 RAM bellek ve UFS 3.1 depolama teknolojilerine yer veriliyor.

    Redmi K40 tanıtıldı: 120Hz ekran, Snapdragon 870 yonga seti
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    Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde Sony IMX582 sensör yer alırken yanında 5MP çözünürlüğünde 50mm telefoto lens ve 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör yer alıyor. Ön kamera ise 20MP çözünürlüğünde. Kamera paketi 4K 30fps kayıt ve Full HD 960fps yavaş çekim yapabiliyor.

    Kenara entegre parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.1, WiFi 6, Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör, Hi-Res kablosuz ses aktarımı, 4520mAh kapasteli batarya, 33W hızlı şarj gibi özelliklerin olduğu telefonun fiyatı şu şekilde:

    Redmi K40 6GB RAM + 128GB – 310$

    Redmi K40 8GB RAM + 128GB – 340$

    Redmi K40 8GB RAM + 256GB – 387$

    Redmi K40 12GB RAM + 256GB – 418$  



    https://www.gizmochina.com/2021/02/25/redmi-k40-is-chinas-latest-flagship-killer-120hz-amoled-display-snapdragon-870-48mp-triple-rear-cameras-and-a-310-price-tag/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    B Black_Wolf14 (Anıl ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Band 20 var mı bu cihazda? Önceki serilerde yoktu sanki.
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    astegon (astegon CF) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Card Slot yok. MicroSD card kullanan biri olarak kınıyorum.

    3.5 jack yok. Hadi o konuda BT kulaklıklar çeşit olarak arttı ve kaliteleri arttı.

    Wireless Charge yok.

    Card slot ve Wireless charge yüzünden alma düşüncem vardı kalmadı...
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    T tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yurt dışı olarak 2-2.5K ya güzel iş yapar
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    V V4LKyR 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya arkadaş hızlı şarjı BİRAZ YÜKSEK KOY BE.

    Kiloyla alacaktım, o kadar güzel telefon olmuş FAKAT HIZLI ŞARJ 33 W OLMADI
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zahmet oldu yaaa niye bu kadar acele ettiniz haberi yazmak için azcık daha bekleseydiniz incelemeler çıksaydı önce
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatına göre çok iyi. K40 modeli çok satar. Muhtemelen K20’kadar da community desteği alır.
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    muratozgulz (Murat Özgül) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fiyatına göre olmuş. Mi 11T olarak 5.000 liraya gelsin çok satar.
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    G glumerna (hiko baba) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kamera lensinde ucuza kaçmışlar k40 pro+ gene bi nebze iyi lens koyulmuş.
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