Redmi K60 orijinal kılıfı ilginç bir teknolojiye sahip

Redmi K60 şimdi daha soğuk
Redmi K60 için satışa sunulan yeni bir kılıf aksesuarı farklı bir teknoloji ile geliyor. Aynı segment sıcaklık teknolojisi tanımı kullanılan bu çözümde anlık olarak katıdan sıvıya geçen bir kompozit materyal bulunuyor.
Akıllı telefon pazarında ilk kez gördüğümüz bu çözüm cihazın ısısı arttığında ısıyı emerek eriyor ve pik sıcaklık değerine ulaşmasını engelliyor. Sonrasında yine eski haline geliyor. Kılıfın arka kısımda sıcaklığı en az 4 derece azalttığı tespit edilmiş.
Telefona önemli bir kalınlık da getirmeyen kılıf diğer soğutma çözümlerine nazaran öne çıkmayı başarıyor. 11$ fiyat etiketi olan kılıf aksesuarının Redmi K60 global pazara çıktığında da beraberinde olup olmayacağı bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d