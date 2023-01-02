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    Redmi K60 orijinal kılıfı ilginç bir teknolojiye sahip

    Redmi K60 amiral gemisi için piyasaya sürülen orijinal kılıf, sektörde ilk kez kullanılan katı-sıvı geçiş teknolojisi ile kasanın sıcaklığını 4 derece azaltabiliyor.
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    Redmi K60 Tam Boyutta Gör
    Bugün amiral gemisi telefonlar çok daha verimli yongalara sahip ancak sistem biraz zorlanmaya başlayınca ne yazık ki aşırı ısınma da kaçınılmaz oluyor. Piyasada akıllı telefonlar için çeşitli soğutma aksesuarları mevcut ve bunlar kasaya biraz kalınlık katıyor. Xiaomi ise yenilikçi bir teknoloji geliştirdi.

    Redmi K60 şimdi daha soğuk

    Redmi K60 için satışa sunulan yeni bir kılıf aksesuarı farklı bir teknoloji ile geliyor. Aynı segment sıcaklık teknolojisi tanımı kullanılan bu çözümde anlık olarak katıdan sıvıya geçen bir kompozit materyal bulunuyor.

    Akıllı telefon pazarında ilk kez gördüğümüz bu çözüm cihazın ısısı arttığında ısıyı emerek eriyor ve pik sıcaklık değerine ulaşmasını engelliyor. Sonrasında yine eski haline geliyor. Kılıfın arka kısımda sıcaklığı en az 4 derece azalttığı tespit edilmiş.

    Telefona önemli bir kalınlık da getirmeyen kılıf diğer soğutma çözümlerine nazaran öne çıkmayı başarıyor. 11$ fiyat etiketi olan kılıf aksesuarının Redmi K60 global pazara çıktığında da beraberinde olup olmayacağı bilinmiyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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