Xiaomi 14'ün bir özelliği daha doğrulandı: Mix Fold 3'e benzeyecek

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, Xiaomi 13 serisinin halefi olacak Xiaomi 14 ve 14 Pro için hazırlıklara başladı. Öyle ki yeni nesil telefonların bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi 14'ün bir özelliği daha belli oldu. Amiral gemisi telefonlar, yeni tanıtılan Xiaomi Mix Fold 3'ten ilham alacak.

Xiaomi 14'ün bir özelliği daha doğrulandı

Bildiğiniz gibi Xiaomi, kısa bir süre önce merakla beklenen Mix Fold 3 katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bunun hemen ardından ise Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu hakkında haberler su yüzüne çıkmaya başladı.

Bilmeyenler için Mix Fold 3'ün en etkileyici özelliklerinden biri, 3,2x portre lens ve 5x periskop telefoto lens içeren çift telefoto sensör kurulumu oldu diyebiliriz. Şimdi son raporlar, Xiaomi 14'ün de benzer bir sisteme sahip olacağını söylüyor. Bu Xiaomi 14'ün biri 75 mm ve diğeri 115 mm odak uzaklığına sahip iki sensör ile destekleneceğini bizlere gösteriyor. Böylelikle 5 kata kadar optik yakınlaştırma mümkün hale gelecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Xiaomi 14 serisinde beklenen tek yenilik bu değil. Cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mobil platformundan güç alacağı da söylentiler arasında. TSMC'nin 4nm üretim düğümünü temel alacak bu işlemci, bir büyük çekirdek, beş orta çekirdek ve iki küçük çekirdekten oluşan 1+5+2 çekirdek mimarisine sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 2'nin ise 1+4+3 yapılandırması ile çıkış yaptığını hatırlatalım.

Bunun yanı sıra Xiaomi 14'ün daha büyük bir bataryaya sahip olacağı ve 120W ile hızlı şarj ile 4860mAh pil paketi ile destekleneceği söyleniyor. Xiaomi 14 serisinin fiyatı ise, kuvvetle muhtemel selefi ile benzer olacak. Dolayısıyla Xiaomi 14'ün 625 dolardan başlayan fiyatlara sahip olduğunu görebiliriz.

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