Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14'ün bir özelliği daha doğrulandı: Mix Fold 3'e benzeyecek

    Amiral gemisi Xiaomi 14 serinin bir özelliği daha belli oldu. Yeni telefonlar, katlanabilir Xiaomi Mix Fold 3'ten ilham alacak. Peki Xiaomi 14 neler sunacak? İşte tüm bildiklerimiz.
    Oy Ver
    Xiaomi 14'ün bir özelliği daha doğrulandı! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Xiaomi, Xiaomi 13 serisinin halefi olacak Xiaomi 14 ve 14 Pro için hazırlıklara başladı. Öyle ki yeni nesil telefonların bu yılın sonlarına doğru tanıtılması bekleniyor. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi 14'ün bir özelliği daha belli oldu. Amiral gemisi telefonlar, yeni tanıtılan Xiaomi Mix Fold 3'ten ilham alacak.

    Xiaomi 14'ün bir özelliği daha doğrulandı

    Bildiğiniz gibi Xiaomi, kısa bir süre önce merakla beklenen Mix Fold 3 katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bunun hemen ardından ise Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu hakkında haberler su yüzüne çıkmaya başladı.

    Bilmeyenler için Mix Fold 3'ün en etkileyici özelliklerinden biri, 3,2x portre lens ve 5x periskop telefoto lens içeren çift telefoto sensör kurulumu oldu diyebiliriz. Şimdi son raporlar, Xiaomi 14'ün de benzer bir sisteme sahip olacağını söylüyor. Bu Xiaomi 14'ün biri 75 mm ve diğeri 115 mm odak uzaklığına sahip iki sensör ile destekleneceğini bizlere gösteriyor. Böylelikle 5 kata kadar optik yakınlaştırma mümkün hale gelecek. 

    Xiaomi 14'ün bir özelliği daha doğrulandı! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Xiaomi 14 serisinde beklenen tek yenilik bu değil. Cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 mobil platformundan güç alacağı da söylentiler arasında. TSMC'nin 4nm üretim düğümünü temel alacak bu işlemci, bir büyük çekirdek, beş orta çekirdek ve iki küçük çekirdekten oluşan 1+5+2 çekirdek mimarisine sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 2'nin ise 1+4+3 yapılandırması ile çıkış yaptığını hatırlatalım.

    Bunun yanı sıra Xiaomi 14'ün daha büyük bir bataryaya sahip olacağı ve 120W ile hızlı şarj ile 4860mAh pil paketi ile destekleneceği söyleniyor. Xiaomi 14 serisinin fiyatı ise,  kuvvetle muhtemel selefi ile benzer olacak. Dolayısıyla Xiaomi 14'ün 625 dolardan başlayan fiyatlara sahip olduğunu görebiliriz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 saat önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 13 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yaratıcı matematik isimleri katana zero 2 seni istemiyorum diyen erkek geri döner mi popo terlemesi tofaş hararet 90 i geçiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IP5
    Lenovo IP5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız