Xiaomi 14'ün bir özelliği daha doğrulandı: Mix Fold 3'e benzeyecek

Xiaomi 14'ün bir özelliği daha doğrulandı
Bildiğiniz gibi Xiaomi, kısa bir süre önce merakla beklenen Mix Fold 3 katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Bunun hemen ardından ise Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi telefonu hakkında haberler su yüzüne çıkmaya başladı.
Bilmeyenler için Mix Fold 3'ün en etkileyici özelliklerinden biri, 3,2x portre lens ve 5x periskop telefoto lens içeren çift telefoto sensör kurulumu oldu diyebiliriz. Şimdi son raporlar, Xiaomi 14'ün de benzer bir sisteme sahip olacağını söylüyor. Bu Xiaomi 14'ün biri 75 mm ve diğeri 115 mm odak uzaklığına sahip iki sensör ile destekleneceğini bizlere gösteriyor. Böylelikle 5 kata kadar optik yakınlaştırma mümkün hale gelecek.
Bunun yanı sıra Xiaomi 14'ün daha büyük bir bataryaya sahip olacağı ve 120W ile hızlı şarj ile 4860mAh pil paketi ile destekleneceği söyleniyor. Xiaomi 14 serisinin fiyatı ise, kuvvetle muhtemel selefi ile benzer olacak. Dolayısıyla Xiaomi 14'ün 625 dolardan başlayan fiyatlara sahip olduğunu görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.