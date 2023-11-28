Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Güneş gözlüklerine hazır olun: Redmi K70 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu

    Kullanıcıların merakla beklediği Redmi K70 serisi için geri sayım resmen başladı. Xiaomi'nin bütçe amiral gemisi, ekranıyla dünyada bir ilk olacak. İşte detaylar...
    Redmi K70 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu: Göz alacak! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon devi Xiaomi, 29 Kasım'da beklenen Redmi K70 serisi ile karşımıza çıkacak. Daha önce akıllı telefonların sızdırılan görüntülerine göz atmıştık. Son olarak lansmandan bir gün önce, Redmi K70 Pro'nun ekranıyla dünyada bir ilk olacağı açıklandı. Akıllı telefon ekran parlaklığı ile göz alacak.

    Redmi K70 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu

    Bildiğiniz gibi telefon üreticileri ekran parlaklığı konusunda sürekli olarak sınırları zorluyor. Niketim birkaç yıl öncesine kadar 2000 nit parlaklığa sahip bir telefon imkansız görünüyordu. Ancak ciddi ilerleme kaydedilmiş durumda. Bunun en büyük örneği ise çok yakında Xiaomi'den gelecek.

    Son paylaştığı teaser görüntüsünde Çinli dev, son paylaştığı teaser görüntüsünde Redmi K70 Pro'nun ön yüzünde 2K çözünürlük ve 4.000 nit parlaklık sunan C8 OLED ekrana sahip olacağını duyurdu. Ayrıca TCL Huaxing ile ortaklaşa geliştirilen bu panel, 3840 Hz PWM karartma vegüç verimliliğiyle de öne çıkacak.

    Redmi K70 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu: Göz alacak! Tam Boyutta Gör
    4.000 nitlik parlaklığın mevcut akıllı telefon rekabetinde bir ilk olacağını hatırlatalım. Bilmeyenler için Oppo Find X6 Pro, 2.500 nit parlaklık ile bir süredir listenin başında yer alıyordu. Yakın tarihte tanıtılan Xiaomi 14 Pro (3.000 nit) ise Oppo'nun tahtını ele geçirdi. Ancak Redmi K70 Pro, bunu önemli ölçüde ileri taşıyacak.

    Ayrıca Xiaomi, Redmi K70 Pro'nun özelliklerine ilişkin daha fazla ayrıntıyı da açıkladı. Buna göre akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 3'e ek olarak 1/1,55 inç boyutunda Light Hunter 800 görüntü sensörüyle gelecek. Bunun daha önce Xiaomi 14'te kullanıldığını hatırlatalım. Kötü haber şu ki, Redmi K70 Pro'nun Çin'e özel bir cihaz olacağı söyleniyor. Ancak POCO tarafından küresel pazara adım attığını görebiliriz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çekim gücü en iyi telefon rehberdeki numaralar neden siliniyor crystal kart minimum limit superonline dns değiştirme bahtsız bedevi ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Tecno SPARK Go
    Tecno SPARK Go
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız