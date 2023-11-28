Güneş gözlüklerine hazır olun: Redmi K70 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu

Redmi K70 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu
Bildiğiniz gibi telefon üreticileri ekran parlaklığı konusunda sürekli olarak sınırları zorluyor. Niketim birkaç yıl öncesine kadar 2000 nit parlaklığa sahip bir telefon imkansız görünüyordu. Ancak ciddi ilerleme kaydedilmiş durumda. Bunun en büyük örneği ise çok yakında Xiaomi'den gelecek.
Son paylaştığı teaser görüntüsünde Çinli dev, son paylaştığı teaser görüntüsünde Redmi K70 Pro'nun ön yüzünde 2K çözünürlük ve 4.000 nit parlaklık sunan C8 OLED ekrana sahip olacağını duyurdu. Ayrıca TCL Huaxing ile ortaklaşa geliştirilen bu panel, 3840 Hz PWM karartma vegüç verimliliğiyle de öne çıkacak.
Ayrıca Xiaomi, Redmi K70 Pro'nun özelliklerine ilişkin daha fazla ayrıntıyı da açıkladı. Buna göre akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 3'e ek olarak 1/1,55 inç boyutunda Light Hunter 800 görüntü sensörüyle gelecek. Bunun daha önce Xiaomi 14'te kullanıldığını hatırlatalım. Kötü haber şu ki, Redmi K70 Pro'nun Çin'e özel bir cihaz olacağı söyleniyor. Ancak POCO tarafından küresel pazara adım attığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.