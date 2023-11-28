Güneş gözlüklerine hazır olun: Redmi K70 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon devi Xiaomi, 29 Kasım'da beklenen Redmi K70 serisi ile karşımıza çıkacak. Daha önce akıllı telefonların sızdırılan görüntülerine göz atmıştık. Son olarak lansmandan bir gün önce, Redmi K70 Pro'nun ekranıyla dünyada bir ilk olacağı açıklandı. Akıllı telefon ekran parlaklığı ile göz alacak.

Redmi K70 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu

Bildiğiniz gibi telefon üreticileri ekran parlaklığı konusunda sürekli olarak sınırları zorluyor. Niketim birkaç yıl öncesine kadar 2000 nit parlaklığa sahip bir telefon imkansız görünüyordu. Ancak ciddi ilerleme kaydedilmiş durumda. Bunun en büyük örneği ise çok yakında Xiaomi'den gelecek.

Son paylaştığı teaser görüntüsünde Çinli dev, son paylaştığı teaser görüntüsünde Redmi K70 Pro'nun ön yüzünde 2K çözünürlük ve 4.000 nit parlaklık sunan C8 OLED ekrana sahip olacağını duyurdu. Ayrıca TCL Huaxing ile ortaklaşa geliştirilen bu panel, 3840 Hz PWM karartma vegüç verimliliğiyle de öne çıkacak.

Tam Boyutta Gör 4.000 nitlik parlaklığın mevcut akıllı telefon rekabetinde bir ilk olacağını hatırlatalım. Bilmeyenler için Oppo Find X6 Pro, 2.500 nit parlaklık ile bir süredir listenin başında yer alıyordu. Yakın tarihte tanıtılan Xiaomi 14 Pro (3.000 nit) ise Oppo'nun tahtını ele geçirdi. Ancak Redmi K70 Pro, bunu önemli ölçüde ileri taşıyacak.

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Ayrıca Xiaomi, Redmi K70 Pro'nun özelliklerine ilişkin daha fazla ayrıntıyı da açıkladı. Buna göre akıllı telefon, Snapdragon 8 Gen 3'e ek olarak 1/1,55 inç boyutunda Light Hunter 800 görüntü sensörüyle gelecek. Bunun daha önce Xiaomi 14'te kullanıldığını hatırlatalım. Kötü haber şu ki, Redmi K70 Pro'nun Çin'e özel bir cihaz olacağı söyleniyor. Ancak POCO tarafından küresel pazara adım attığını görebiliriz.

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Redmi K70 Pro'nun bir özelliği daha belli oldu: Göz alacak!