Redmi K70 serisinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili bir model yer alacak

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini bu yıl Ekim ayında tanıtması bekleniyor. Lansmana daha uzun bir süre olmasına rağmen bu yonga setiyle donatılacak akıllı telefonlar hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte sızdırılan son detaylar.

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Snapdragon 8 Gen 3 destekli ilk cihazlar Kasım ayı itibarıyla piyasada boy göstermeye başlayacak. Xiaomi 14 amiral gemilerinin yeni platformdan güç alacak ilk modeller arasında olacağı söyleniyor. Şirket ayrıca Redmi alt markası için de bir hazırlık içinde.

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Redmi K70 Pro'ya güç verebilir

Çinli kaynak Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 3'ün Redmi K70 serisinde de kullanılacağını söylüyor. Ancak tam olarak hangi modelde olacağı belli değil. Muhtemelen yeni işlemciyi serinin en üst seviye cihazı olarak piyasaya sürülecek Redmi K70 Pro'da göreceğiz.

Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti 3.75 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex X4 çekirdeği, 3.0 GHz saat frekansına sahip 5 adet Cortex-A720 çekirdeği ve 2.0 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A520 çekirdeği içerecek. Yeni işlemcinin AnTuTu'da 1.771.106 gibi etkileyici bir skor elde ettiğini hatırlatalım.

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Redmi K70 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle geliyor