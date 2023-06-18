Redmi K70 serisinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili bir model yer alacak

Snapdragon 8 Gen 3 destekli ilk cihazlar Kasım ayı itibarıyla piyasada boy göstermeye başlayacak. Xiaomi 14 amiral gemilerinin yeni platformdan güç alacak ilk modeller arasında olacağı söyleniyor. Şirket ayrıca Redmi alt markası için de bir hazırlık içinde.
Redmi K70 Pro'ya güç verebilir
Çinli kaynak Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 3'ün Redmi K70 serisinde de kullanılacağını söylüyor. Ancak tam olarak hangi modelde olacağı belli değil. Muhtemelen yeni işlemciyi serinin en üst seviye cihazı olarak piyasaya sürülecek Redmi K70 Pro'da göreceğiz.
Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti 3.75 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex X4 çekirdeği, 3.0 GHz saat frekansına sahip 5 adet Cortex-A720 çekirdeği ve 2.0 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A520 çekirdeği içerecek. Yeni işlemcinin AnTuTu'da 1.771.106 gibi etkileyici bir skor elde ettiğini hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi