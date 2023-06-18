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    Redmi K70 serisinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili bir model yer alacak

    Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili ilk akıllı telefonlar Kasım ayı itibarıyla piyasaya sürülecek. Çinli kaynaklar Redmi K70 serisinde yeni amiral gemisi işlemciyle donatılmış bir model olacağını söylüyor.
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    Redmi K70 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yeni Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini bu yıl Ekim ayında tanıtması bekleniyor. Lansmana daha uzun bir süre olmasına rağmen bu yonga setiyle donatılacak akıllı telefonlar hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte sızdırılan son detaylar.

    Snapdragon 8 Gen 3 destekli ilk cihazlar Kasım ayı itibarıyla piyasada boy göstermeye başlayacak. Xiaomi 14 amiral gemilerinin yeni platformdan güç alacak ilk modeller arasında olacağı söyleniyor. Şirket ayrıca Redmi alt markası için de bir hazırlık içinde.

    Redmi K70 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciyle geliyor Tam Boyutta Gör

    Redmi K70 Pro'ya güç verebilir

    Çinli kaynak Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 3'ün Redmi K70 serisinde de kullanılacağını söylüyor. Ancak tam olarak hangi modelde olacağı belli değil. Muhtemelen yeni işlemciyi serinin en üst seviye cihazı olarak piyasaya sürülecek Redmi K70 Pro'da göreceğiz.

    Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti 3.75 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex X4 çekirdeği, 3.0 GHz saat frekansına sahip 5 adet Cortex-A720 çekirdeği ve 2.0 GHz hızında çalışan 2 adet Cortex-A520 çekirdeği içerecek. Yeni işlemcinin AnTuTu'da 1.771.106 gibi etkileyici bir skor elde ettiğini hatırlatalım.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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