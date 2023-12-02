OnePlus 12 bir kez daha ortaya çıktı: Cihazda kullanılacak ekranın detayları belli oldu

OnePlus 12 ekranı ile dikkat çekecek
Weibo platformu üzerinde DigitalChatStation, OnePlus 12’in canlı fotoğraflarını paylaşarak cihazın ekran detaylarını gözler önüne serdi. Bu fotoğraflar, cihazda kullanılan BOE X1 panelini gözler önüne seriyor. Daha önce sızıntılara konu olan 2K Oriental Screen’in ise BOE X1 olduğu düşünülüyor.
6.82 inç 8T LTPO OLED bir panelden güç alan ekran 1440 x 3158 çözünürlüğüne sahip. LTPO sayesinde 1-120Hz arasında değişken yenileme hızı sunan ekran otomatik seçenek açıkken 4500 nit parlaklığa ulaşabiliyor, standart durumda ise bu parlaklık 1722 nit seviyesine ulaşıyor. Hatırlayacak olursanız, parlaklık seviyesi ile birçok kişi tarafından övgüler alan Pixel 8 Pro ise maksimum 2400 nit parlaklığı destekliyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.