Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OnePlus 12 bir kez daha ortaya çıktı: Cihazda kullanılacak ekranın detayları belli oldu

    Çin’in en büyük telefon üreticilerinden olan OnePlus, yeni amiral gemisini tanıtmaya hazırlanıyor. Snapdragon 8 Gen 3'ten güç alacak OnePlus 12, bir kez daha canlı olarak ortaya çıktı.
    OnePlus 12'de kullanılacak olan ekran detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Oppo’nun sevilen alt markası OnePlus, yen, amiral gemisi için hazırlıklara devam ediyor. Firmanın en gelişmiş telefonu olması beklenen OnePlus 12, canlı olarak ortaya çıktı.

    OnePlus 12 ekranı ile dikkat çekecek

    Weibo platformu üzerinde DigitalChatStation, OnePlus 12’in canlı fotoğraflarını paylaşarak cihazın ekran detaylarını gözler önüne serdi. Bu fotoğraflar, cihazda kullanılan BOE X1 panelini gözler önüne seriyor. Daha önce sızıntılara konu olan 2K Oriental Screen’in ise BOE X1 olduğu düşünülüyor.

    6.82 inç 8T LTPO OLED bir panelden güç alan ekran 1440 x 3158 çözünürlüğüne sahip. LTPO sayesinde 1-120Hz arasında değişken yenileme hızı sunan ekran otomatik seçenek açıkken 4500 nit parlaklığa ulaşabiliyor, standart durumda ise bu parlaklık 1722 nit seviyesine ulaşıyor. Hatırlayacak olursanız, parlaklık seviyesi ile birçok kişi tarafından övgüler alan Pixel 8 Pro ise maksimum 2400 nit parlaklığı destekliyordu.

    OnePlus 12'de kullanılacak olan ekran detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre OnePlus, ekran parlaklığı yarışında rekabetçi olmakta kararlı. Bunu yanı sıra, yüksek parlaklıklarda cihazın ciddi bir renk değişikliğine sebep olmaması bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alması beklenen OnePlus 12, ocak ayında tanıtılacak.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski kiracı ikametini almamış ramazan yetgin mi mehmet celal özyıldız mı iş garantili yazılım kursu superstep güvenilir mi anahtar yuvadan çıkmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
    Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız