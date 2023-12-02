OnePlus 12 bir kez daha ortaya çıktı: Cihazda kullanılacak ekranın detayları belli oldu

Tam Boyutta Gör Oppo’nun sevilen alt markası OnePlus, yen, amiral gemisi için hazırlıklara devam ediyor. Firmanın en gelişmiş telefonu olması beklenen OnePlus 12, canlı olarak ortaya çıktı.

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OnePlus 12 ekranı ile dikkat çekecek

Weibo platformu üzerinde DigitalChatStation, OnePlus 12’in canlı fotoğraflarını paylaşarak cihazın ekran detaylarını gözler önüne serdi. Bu fotoğraflar, cihazda kullanılan BOE X1 panelini gözler önüne seriyor. Daha önce sızıntılara konu olan 2K Oriental Screen’in ise BOE X1 olduğu düşünülüyor.

6.82 inç 8T LTPO OLED bir panelden güç alan ekran 1440 x 3158 çözünürlüğüne sahip. LTPO sayesinde 1-120Hz arasında değişken yenileme hızı sunan ekran otomatik seçenek açıkken 4500 nit parlaklığa ulaşabiliyor, standart durumda ise bu parlaklık 1722 nit seviyesine ulaşıyor. Hatırlayacak olursanız, parlaklık seviyesi ile birçok kişi tarafından övgüler alan Pixel 8 Pro ise maksimum 2400 nit parlaklığı destekliyordu.

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre OnePlus, ekran parlaklığı yarışında rekabetçi olmakta kararlı. Bunu yanı sıra, yüksek parlaklıklarda cihazın ciddi bir renk değişikliğine sebep olmaması bekleniyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alması beklenen OnePlus 12, ocak ayında tanıtılacak.

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