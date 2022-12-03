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    Redmi Note 12 Pro 4G geliyor: İşte sızan özellikleri

    Redmi geçtiğimiz aylarda Çin'de piyasaya sürdüğü Redmi Note 12 Pro 5G'nin 4G varyantını çıkarmaya hazırlanıyor. Küresel pazarlarda satışa sunulacağı söylenen cihaz IMEI veritabanında göründü.
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    Redmi Note 12 Pro 4G geliyor: İşte sızan özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi markası yakın zamanda IMEI veritabanına kaydedilen yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli şirket önümüzdeki haftalarda Redmi Note 12 Pro 4G'yi piyasaya sürebilir.

    Cihaz geçtiğimiz Ekim ayında IMEI veritabanında 2209116AG numarasıyla görünmüştü. Daha sonrasında Google Play Console, Geekbench, FCC, EEC ve SIRM gibi gibi birçok platformda listelendi. Şimdi ise yeninden IMEI veritabanında ortaya çıktı.

    Redmi Note 12 Pro 4G geliyor: İşte sızan özellikleri Tam Boyutta Gör

    Snapdragon 732G işlemci ve AMOLED ekran

    Redmi Note 12 Pro 4G'nin Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran, Snapdragon 732G yonga seti ve 8 GB LPDDR4x RAM ile geleceği tahmin ediliyor.

    Ayrıca akıllı telefon 128 GB UFS 2.2 depolama birimi, 33 W hızlı şarj destekli 5.020 mAh pil, 16 megapiksel ön kamera ve 108 megapiksel ana kamera içerebilir. Redmi Note 12 Pro 4G'nin çıkış tarihinin yakında netleşmesi bekleniyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 2 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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