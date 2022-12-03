Redmi Note 12 Pro 4G geliyor: İşte sızan özellikleri

Tam Boyutta Gör Redmi markası yakın zamanda IMEI veritabanına kaydedilen yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli şirket önümüzdeki haftalarda Redmi Note 12 Pro 4G'yi piyasaya sürebilir.

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Cihaz geçtiğimiz Ekim ayında IMEI veritabanında 2209116AG numarasıyla görünmüştü. Daha sonrasında Google Play Console, Geekbench, FCC, EEC ve SIRM gibi gibi birçok platformda listelendi. Şimdi ise yeninden IMEI veritabanında ortaya çıktı.

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Snapdragon 732G işlemci ve AMOLED ekran

Redmi Note 12 Pro 4G'nin Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekran, Snapdragon 732G yonga seti ve 8 GB LPDDR4x RAM ile geleceği tahmin ediliyor.

Ayrıca akıllı telefon 128 GB UFS 2.2 depolama birimi, 33 W hızlı şarj destekli 5.020 mAh pil, 16 megapiksel ön kamera ve 108 megapiksel ana kamera içerebilir. Redmi Note 12 Pro 4G'nin çıkış tarihinin yakında netleşmesi bekleniyor.

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