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    Redmi Note 12 serisi 1 saatte 350 bin adet satış barajını geçti

    27 Ekim 2022 tarihinde Çin'de kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 12 serisi büyük çapta bir etki yarattı. Xiaomi bu başarısını kutlamak için özel bir afiş hazırladı.
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    Xiaomi Redmi Note 12
    11 Kasım 2022 (Dünya Bekarlar Günü) tarihinden 10 gün önce elde ettiği bir ivme ile dikkatleri üzerine çeken bu akıllı telefon ailesinin üyeleri arasında Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus ve Redmi Note 12 Explorer Edition var.

    Xiaomi Redmi Note 12 serisi 1 saatte 350 bin adeti geçti

    Çin'de Dünya Bekarlar Günü için birçok indirim kampanyası düzenleniyor. Özellikle Alibaba'nın kullanıcıları bu günü iple çekiyor. Xiaomi işte tam da bu noktada kendi prestijini artıran bir başarı elde etti.

    60 dakikada 350 bin adet satış barajını geçmeyi başaran teknoloji firmasının Note 12, Note 12 Pro ve Note 12 Pro Plus üçlüsü oldukça rağbet görüyor. Redmi Note 12'ye Snapdragon 4 Gen 1 isimli işlemci güç veriyor.

    6.67 inçlik AMOLED ekranı ile satışa sunulan bu modelde 120 Hz ekran tazeleme hızı mevcut. 48 MP'lik ana kamerası, 5000 mAh'lik bataryası, 33 W'lık şarj teknolojisi, NFC yapısı, IR blaster özelliği ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi eşliğinde piyasaya sürülen bu cihazın işlemcisi diğer Redmi Note 12 ailesinin üyelerinden farklı.

    Xiaomi Redmi Note 12 serisi Tam Boyutta Gör
    Note 12 Pro, 12 Pro Plus ve Explorer Edition üçlüsüne MediaTek Dimensity 1080 destek veriyor. Standart Pro modelinde 5000 mAh'lik bir bataryanın olduğunu görüyoruz. Bu batarya 67 W'lık hızlı şarj teknolojisi ile dolduruluyor. Kendisinin bir de 108 MP'lik bir ana kamerası var.

    Redmi Note 12 Pro Plus'ın 200 MP'lik bir ana kamerası bulunuyor. Bu cihazda da 5000 mAh'lik bir batarya yer alıyor ancak bu bataryanın arkasında 120 W'lık bir hızlı şarj teknolojisi var.

    Explorer versiyonu da Pro Plus ile batarya (4300 mAh) ve hızlı şarj (210 W) özellikleri hariç aynı teknik yetkinliklere sahip. İki modelde de stereo ses sistemi, NFC ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi kullanılabiliyor. İki cihazda da microSD kart desteği mevcut değil.

    Şu an için Xiaomi'den Redmi Note 12 serisinin Çin dışında piyasaya sürülmesiyle ilgili bir açıklama yok. Birçok otoriter haber kaynağı bu cihazların farklı isimlerle global pazardaki yerini alabileceğini tahmin ediyor.

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