Redmi Note 12 serisi 1 saatte 350 bin adet satış barajını geçti

Xiaomi Redmi Note 12 serisi 1 saatte 350 bin adeti geçti
Çin'de Dünya Bekarlar Günü için birçok indirim kampanyası düzenleniyor. Özellikle Alibaba'nın kullanıcıları bu günü iple çekiyor. Xiaomi işte tam da bu noktada kendi prestijini artıran bir başarı elde etti.
60 dakikada 350 bin adet satış barajını geçmeyi başaran teknoloji firmasının Note 12, Note 12 Pro ve Note 12 Pro Plus üçlüsü oldukça rağbet görüyor. Redmi Note 12'ye Snapdragon 4 Gen 1 isimli işlemci güç veriyor.
6.67 inçlik AMOLED ekranı ile satışa sunulan bu modelde 120 Hz ekran tazeleme hızı mevcut. 48 MP'lik ana kamerası, 5000 mAh'lik bataryası, 33 W'lık şarj teknolojisi, NFC yapısı, IR blaster özelliği ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi eşliğinde piyasaya sürülen bu cihazın işlemcisi diğer Redmi Note 12 ailesinin üyelerinden farklı.
Redmi Note 12 Pro Plus'ın 200 MP'lik bir ana kamerası bulunuyor. Bu cihazda da 5000 mAh'lik bir batarya yer alıyor ancak bu bataryanın arkasında 120 W'lık bir hızlı şarj teknolojisi var.
Explorer versiyonu da Pro Plus ile batarya (4300 mAh) ve hızlı şarj (210 W) özellikleri hariç aynı teknik yetkinliklere sahip. İki modelde de stereo ses sistemi, NFC ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi kullanılabiliyor. İki cihazda da microSD kart desteği mevcut değil.
Şu an için Xiaomi'den Redmi Note 12 serisinin Çin dışında piyasaya sürülmesiyle ilgili bir açıklama yok. Birçok otoriter haber kaynağı bu cihazların farklı isimlerle global pazardaki yerini alabileceğini tahmin ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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