Redmi Note 12 serisinin lansman tarihi ortaya çıktı

Supernote olarak da bilinen Redmi Note 12 serisi, 5 Ocak'ta Hindistan'da piyasaya sürülecek. Seride yer alacak Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro+ isimli her üç cihaz da 5G'yi destekleyecek.
İşte Redmi Note 12 serisinin bilinen özellikleri
Redmi Note 12, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç bir ekrana sahip olacak. 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama ile birleştirilmiş Snapdragon 4 yonga seti tarafından desteklenecek cihaz, iki adet 48MP kamera ve bir adet 2MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek. Cihazın ön tarafında ise selfie'ler için 8 MP'lik bir kamera bulunmakta. Son olarak 5.000 mAh bataryaya sahip olması beklenen cihaz, 33W şarjı desteyecek.
Redmi Note 12 Pro modeliyle aynı ekran ve yonga setine sahip olacak Redmi Note 12 Pro+, 12 GB'a kadar RAM'e sahip olabilir. Cihaz ayrıca, 200 MP birincil kamera tarafından desteklenen güçlü bir arka kamera sistemine sahip olacak. Son olarak cihaz, 5.000 mAh batarya ile piyasaya sürülecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım