Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Redmi K60 Gaming sürümünün gelmeyeceğini onaylayan Xiaomi, şimdilerde Redmi Note 12 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ise Mukul Sharma'nın yaptığı Twitter paylaşımı serinin ne zaman piyasaya sürülebileceğini ortaya çıkardı.

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Supernote olarak da bilinen Redmi Note 12 serisi, 5 Ocak'ta Hindistan'da piyasaya sürülecek. Seride yer alacak Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro ve Redmi Note 12 Pro+ isimli her üç cihaz da 5G'yi destekleyecek.

İşte Redmi Note 12 serisinin bilinen özellikleri

Redmi Note 12, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç bir ekrana sahip olacak. 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama ile birleştirilmiş Snapdragon 4 yonga seti tarafından desteklenecek cihaz, iki adet 48MP kamera ve bir adet 2MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuyla gelecek. Cihazın ön tarafında ise selfie'ler için 8 MP'lik bir kamera bulunmakta. Son olarak 5.000 mAh bataryaya sahip olması beklenen cihaz, 33W şarjı desteyecek.

Tam Boyutta Gör Redmi Note 12 Pro, 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip 6,67 inç FHD+ OLED bir ekranla piyasaya çıkacak. MediaTek Dimensity 1080 yonga setinden güç alacak cihaz, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip olacak. 50MP birincil arka kamera, 8MP geniş açılı lens ve 2MP makro kameradan oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen cihaz, 67W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh bataryaya sahip olacak.

Redmi Note 12 Pro modeliyle aynı ekran ve yonga setine sahip olacak Redmi Note 12 Pro+, 12 GB'a kadar RAM'e sahip olabilir. Cihaz ayrıca, 200 MP birincil kamera tarafından desteklenen güçlü bir arka kamera sistemine sahip olacak. Son olarak cihaz, 5.000 mAh batarya ile piyasaya sürülecek.

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Redmi Note 12 serisinin lansman tarihi ortaya çıktı