Redmi Note 12 yerine Redmi Note 11T serisi geliyor

Redmi markasının başkanı yaklaşık bir hafta önce yeni Redmi Note serisinin pek çok kişinin beklediği gibi Redmi Note 12 olarak adlandırılmayacağını söylemişti. Deneyimli yönetici bu açıklamasıyla spekülasyonlara nokta koydu.
Şimdi ise yeni serinin Redmi Note 11T olarak isimlendirileceğini öğrendik. Şirket ayrıca T harfinin "Turbo" anlamına geldiğini açıkladı. Bu da yeni cihazların yüksek performansa odaklandığını açıkça ortaya koyuyor.
Geri sayım başladı
Redmi'nin resmi Weibo sayfasında Note 11T serisiyle ilgili resmi teaser görseli de yayınlandı. Şirket henüz tanıtım tarihini açıklamadı ancak cihazların bu ay içinde piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Kesin tarih çok yakında belli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.
Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.