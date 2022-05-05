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Redmi markasının başkanı yaklaşık bir hafta önce yeni Redmi Note serisinin pek çok kişinin beklediği gibi Redmi Note 12 olarak adlandırılmayacağını söylemişti. Deneyimli yönetici bu açıklamasıyla spekülasyonlara nokta koydu.

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Şimdi ise yeni serinin Redmi Note 11T olarak isimlendirileceğini öğrendik. Şirket ayrıca T harfinin "Turbo" anlamına geldiğini açıkladı. Bu da yeni cihazların yüksek performansa odaklandığını açıkça ortaya koyuyor.

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Geri sayım başladı

Redmi'nin resmi Weibo sayfasında Note 11T serisiyle ilgili resmi teaser görseli de yayınlandı. Şirket henüz tanıtım tarihini açıklamadı ancak cihazların bu ay içinde piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Kesin tarih çok yakında belli olacak.

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Redmi Note 12 yerine Redmi Note 11T serisi geliyor