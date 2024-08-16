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    Anlık Bildirim

    Redmi Note 14 Pro'nun kamera tasarımı ortaya çıktı: Yepyeni tasarım

    Önümüzdeki ay tanıtılacak olan Redmi Note 14 serisinin Pro modelinin kamera tasarımı ortaya çıktı. Redmi Note 14 Pro, tamamen yenilenmiş kamera tasarımına sahip olacak.
    Redmi Note 14 Pro'nun kamera tasarımı ortaya çıktı
    Redmi Note 14 serisinin önümüzdeki ay Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Serinin tasarımı ortaya çıkan ilk üyesii Redmi Note 14 Pro oldu. Sızan bir görüntü, telefonun kamera adasında önemli bir tasarım değişikliğinin yapıldığını ortaya koyuyor.

    Dikdörtgen şeklinde kamera adasına sahip olacak

    Redmi Note 13 serisinde, sol tarafta alt alta yerleştirilmiş kamera tasarımını kullanan Xiaomi, Redmi Note 14 serisinde bambaşka bir tasarımageçerek, ortada dikdörtgen-elips şeklinde bir kamera adasına yer verecek.

    Redmi Note 14 Pro'nun, 50 MP ana kamera ve detayları belli olmayan iki ek kameraya sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun, Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti ve 1,5K çözünürlüğe sahip çift mikro kavisli ekranla gelmesi bekleniyor. 

    Telefonun önümüzdeki ay Çin'de Redmi Note 14 serisinin geri kalanıyla birlikte piyasaya sürülmesi ve ardından Kasım ayında küresel lansmanının yapılması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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