Redmi Note 14 Pro'nun kamera tasarımı ortaya çıktı: Yepyeni tasarım

Dikdörtgen şeklinde kamera adasına sahip olacak
Redmi Note 13 serisinde, sol tarafta alt alta yerleştirilmiş kamera tasarımını kullanan Xiaomi, Redmi Note 14 serisinde bambaşka bir tasarımageçerek, ortada dikdörtgen-elips şeklinde bir kamera adasına yer verecek.
Redmi Note 14 Pro'nun, 50 MP ana kamera ve detayları belli olmayan iki ek kameraya sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun, Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti ve 1,5K çözünürlüğe sahip çift mikro kavisli ekranla gelmesi bekleniyor.
Telefonun önümüzdeki ay Çin'de Redmi Note 14 serisinin geri kalanıyla birlikte piyasaya sürülmesi ve ardından Kasım ayında küresel lansmanının yapılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.