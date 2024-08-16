Redmi Note 14 Pro'nun kamera tasarımı ortaya çıktı: Yepyeni tasarım

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Redmi Note 14 serisinin önümüzdeki ay Çin'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Serinin tasarımı ortaya çıkan ilk üyesii Redmi Note 14 Pro oldu. Sızan bir görüntü, telefonun kamera adasında önemli bir tasarım değişikliğinin yapıldığını ortaya koyuyor.

Dikdörtgen şeklinde kamera adasına sahip olacak

Redmi Note 13 serisinde, sol tarafta alt alta yerleştirilmiş kamera tasarımını kullanan Xiaomi, Redmi Note 14 serisinde bambaşka bir tasarımageçerek, ortada dikdörtgen-elips şeklinde bir kamera adasına yer verecek.

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Redmi Note 14 Pro'nun, 50 MP ana kamera ve detayları belli olmayan iki ek kameraya sahip olması bekleniyor. Ayrıca telefonun, Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti ve 1,5K çözünürlüğe sahip çift mikro kavisli ekranla gelmesi bekleniyor.

Telefonun önümüzdeki ay Çin'de Redmi Note 14 serisinin geri kalanıyla birlikte piyasaya sürülmesi ve ardından Kasım ayında küresel lansmanının yapılması bekleniyor.

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Redmi Note 14 Pro'nun kamera tasarımı ortaya çıktı