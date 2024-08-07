Redmi Note 14 bir kez daha kendini gösterdi

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Redmi, yeni akıllı telefon serisi olan Redmi Note 14'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çin'deki çeşitli sertifikasyon platformlarında ortaya çıkan bilgiler, bu serinin yakında tanıtılabileceğine işaret ediyor. Geçtiğimiz ay, Çin Radyo Sertifikasyon platformu, Xiaomi'nin 24115RA8EC, 24094RAD4C ve 24094RAD4C model numaralarına sahip üç yeni telefonunu onayladı. Ardından, 24090RA29C model numarasıyla bir başka cihazın da 3C sertifikasyonundan geçtiği bildirildi. Bu cihazın Redmi Note 14 olarak adlandırılması bekleniyor.

3C sertifikasyonu, bu yeni modelin MDY-17-EE model numaralı bir şarj cihazı ile birlikte gelebileceğini ortaya koyuyor. Hatırlatmak gerekirse, önceki model olan Redmi Note 13, Dimensity 6080 yonga seti ile donatılmıştı ve 33W hızlı şarj desteği sunuyordu. Redmi Note 14'ün ise 45W'a kadar hızlı şarj desteği sunacağı tahmin ediliyor.

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Redmi Note 14 serisinin teknik özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak cihazın bu ayın sonu veya Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Redmi Note 14'ün küresel ve Hindistan versiyonlarının da geleceği bildiriliyor. IMEI veri tabanında görülen 24094RAD4G ve 24094RAD4I model numaraları, bu varyantların 2025'in Ocak ayında diğer pazarlarda da satışa sunulabileceğini gösteriyor.

Gelen bilgilere göre, Redmi Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ modelleri sırasıyla Snapdragon 7s Gen 3 ve Dimensity 7350 yonga setleri ile güçlendirilecek. Her iki cihazın da 50 megapiksel çözünürlüklü üçlü arka kamera ünitesine ve 1.5K çözünürlük destekli kavisli OLED ekranlara sahip olacağı düşünülüyor.

Yeni Redmi Note 14 serisinin, akıllı telefon pazarında önemli bir yer edinmesi bekleniyor ve merakla beklenen bu modellerin, kullanıcılara yenilikçi özellikler sunacağı öngörülüyor.

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