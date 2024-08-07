Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi Note 14 bir kez daha kendini gösterdi

    Redmi, en önemli serilerinden biri olan Note modellerine yeni bir ismi daha eklemeye hazırlanıyor. Redmi Note 14 isimli bu model, yeni bir sızıntıyla kendini gösterdi.

    Redmi Note 14 bir kez daha kendini gösterdi Tam Boyutta Gör

    Redmi, yeni akıllı telefon serisi olan Redmi Note 14'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çin'deki çeşitli sertifikasyon platformlarında ortaya çıkan bilgiler, bu serinin yakında tanıtılabileceğine işaret ediyor. Geçtiğimiz ay, Çin Radyo Sertifikasyon platformu, Xiaomi'nin 24115RA8EC, 24094RAD4C ve 24094RAD4C model numaralarına sahip üç yeni telefonunu onayladı. Ardından, 24090RA29C model numarasıyla bir başka cihazın da 3C sertifikasyonundan geçtiği bildirildi. Bu cihazın Redmi Note 14 olarak adlandırılması bekleniyor.

    3C sertifikasyonu, bu yeni modelin MDY-17-EE model numaralı bir şarj cihazı ile birlikte gelebileceğini ortaya koyuyor. Hatırlatmak gerekirse, önceki model olan Redmi Note 13, Dimensity 6080 yonga seti ile donatılmıştı ve 33W hızlı şarj desteği sunuyordu. Redmi Note 14'ün ise 45W'a kadar hızlı şarj desteği sunacağı tahmin ediliyor.

    Redmi Note 14 serisinin teknik özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak cihazın bu ayın sonu veya Eylül ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra, Redmi Note 14'ün küresel ve Hindistan versiyonlarının da geleceği bildiriliyor. IMEI veri tabanında görülen 24094RAD4G ve 24094RAD4I model numaraları, bu varyantların 2025'in Ocak ayında diğer pazarlarda da satışa sunulabileceğini gösteriyor.

    Gelen bilgilere göre, Redmi Note 14 Pro ve Note 14 Pro+ modelleri sırasıyla Snapdragon 7s Gen 3 ve Dimensity 7350 yonga setleri ile güçlendirilecek. Her iki cihazın da 50 megapiksel çözünürlüklü üçlü arka kamera ünitesine ve 1.5K çözünürlük destekli kavisli OLED ekranlara sahip olacağı düşünülüyor.

    Yeni Redmi Note 14 serisinin, akıllı telefon pazarında önemli bir yer edinmesi bekleniyor ve merakla beklenen bu modellerin, kullanıcılara yenilikçi özellikler sunacağı öngörülüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23
    Samsung Galaxy S23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
    MSI CYBORG 15 A13VF-894XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız