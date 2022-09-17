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Xiaomi’nin alt markası Redmi, ilk tablet modelini küresel pazara getirmeye hazırlanıyor. Resmi duyuru öncesinde, tabletle ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Redmi Pad olarak adlandırılacak

Bildirilenlere göre 22081283G model numarası ile BAE’nin Telekomünikasyon ve Dijital Devlet Düzenleme Kurumu (TDRA) web sitesinde tespit edilen yeni tabletin Redmi Pad olarak adlandırılacağı doğrulandı. Bununla birlikte daha önceki söylentiler, tabletin Helio G99’a benzer MediaTek MT8781 yonga setinden güç alacağını ve 22.5W hızlı şarj destekli 7.800mAh pil ile donatılacağını gösteriyor.

Yazılım cephesinde ise MIUI Pad 13 ile Andoid 12 işletim sistemi tarafından desteklenecek Redmi Pad, 2K çözünürlüğünde 11.2 inç LCD ekran ve LED flaşsız 8MP kamera ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca raporlar, yeni tabletin 3GB RAM + 64 GB depolama ve 4GB RAM + 128 GB depolama seçeneklerine ve 250 ila 350 euro arasında bir fiyat etiketine sahip olacağına işaret ediyor.

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Redmi Pad'in önümüzdeki Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor. Henüz tanıtım tarihi açıklanmadı ancak ayın ilk haftalarında Xiaomi cephesinden gelecek yeni duyurular ile karşılaşabiliriz.

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Redmi Pad hakkında yeni detaylar ortaya çıktı: Neler sunacak?