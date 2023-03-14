Amazon FireOS'lu Redmi Smart TV tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi Smart Fire TV özellikleri
Ses tarafında, yerleşik 20W (2x10W) hoparlörler mevcut ve Dolby Audio, DTS-HD, DTS Virtual: X teknolojileri destekleniyor. TV, dört çekirdekli CPU (ARM Cortex-A35) ve ARM Mali G31 MP2 GPU’dan oluşan isimsiz bir işlemciye sahip. Bağlantı tarafında, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, Ethernet, 1 adet AV, 2 adet HDMI (biri ARC uyumlu), 2 adet USB, 3.5mm kulaklık girişi ve anten girişi yer alıyor.
Çerçeve dışında stand dahil tüm noktalarının plastik olduğu belirtilen Redmi Smart TV, tüm popüler akış platformlarının yanı sıra ücretsiz canlı TV kanalları, Alexa, Miracast, Apple AirPlay destekleyen Amazon Fire OS ile geliyor. Şirketin Android TV ile çalışan televizyonlarında bulunandan farklı, sesle kontrol edilebilen uzaktan kumandayla geliyor. Uzaktan kumandada oynatma kontrolleri, sessize alma, kılavuz, uygulamalar ve Alexa için tuşlar bulunuyor.
Redmi Smart Fire TV fiyatı
Redmi Smart Fire TV, Hindistan’da yaklaşık 170 dolara satışa çıkacak. Sınırlı süreliğine 158 dolardan satılacak. Televizyon, 21 Mart’tan itibaren Mi.com ve Amazon Hindistan sitesi üzerinden satın alınabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)