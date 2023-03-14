Amazon FireOS'lu Redmi Smart TV tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Redmi Smart Fire TV, Xiaomi’nin ilk FireOS TV’si değil; Avrupa’da birkaç model satışta. Ancak, bu televizyonlar Xiaomi markalı. Bugün Hindistan’da tanıtılan Redmi Akıllı TV, Amazon FireOS üzerinde çalışıyor ve yalnızca 32 inç modeli bulunuyor.

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Redmi Smart Fire TV özellikleri

Tam Boyutta Gör Redmi Smart Fire TV, HD Ready çözünürlük ve 60Hz yenileme hızını destekleyen 32 inç LED arkadan aydınlatmalı LCD panele sahip. Ekran, 6.5ms’ye kadar tepki süresi, 178 derece görüş açısı sunuyor. Xiaomi’nin televizyonları gibi Vivid Picture Engine adında tescilli görüntü profili ile geliyor.

Ses tarafında, yerleşik 20W (2x10W) hoparlörler mevcut ve Dolby Audio, DTS-HD, DTS Virtual: X teknolojileri destekleniyor. TV, dört çekirdekli CPU (ARM Cortex-A35) ve ARM Mali G31 MP2 GPU’dan oluşan isimsiz bir işlemciye sahip. Bağlantı tarafında, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, Ethernet, 1 adet AV, 2 adet HDMI (biri ARC uyumlu), 2 adet USB, 3.5mm kulaklık girişi ve anten girişi yer alıyor.

Çerçeve dışında stand dahil tüm noktalarının plastik olduğu belirtilen Redmi Smart TV, tüm popüler akış platformlarının yanı sıra ücretsiz canlı TV kanalları, Alexa, Miracast, Apple AirPlay destekleyen Amazon Fire OS ile geliyor. Şirketin Android TV ile çalışan televizyonlarında bulunandan farklı, sesle kontrol edilebilen uzaktan kumandayla geliyor. Uzaktan kumandada oynatma kontrolleri, sessize alma, kılavuz, uygulamalar ve Alexa için tuşlar bulunuyor.

Redmi Smart Fire TV fiyatı

Redmi Smart Fire TV, Hindistan’da yaklaşık 170 dolara satışa çıkacak. Sınırlı süreliğine 158 dolardan satılacak. Televizyon, 21 Mart’tan itibaren Mi.com ve Amazon Hindistan sitesi üzerinden satın alınabilecek.

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Redmi Smart Fire TV tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı