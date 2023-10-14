Redmi, uygun fiyatlı 75 inç televizyonunu tanıttı: İşte özellikleri

Redmi TV A75 2024 özellikleri
Redmi TV A75 2024, premium çerçevesiz tasarım kullanıyor. Metal gövdeye sahip olan 75 inç TV’nin paneli 4K çözünürlük, 120Hz ekran yenileme hızı, 2’den küçük Delta E renk doğruluğu, 1.07 milyar renk sunuyor. Televizyonda iki adet 10 watt hoparlör mevcut. Basların daha etkili çıkmasını sağlayan iki adet hava kanalı mevcut. 2GB RAM 32GB depolama alanına sahip olan televizyonda dört çekirdek A35 işlemci bulunuyor. TV, 2.4GHz ve 5GHz (çift bant WiFi) desteği mevcut.
Redmi TV A75 2024 fiyatı
Redmi TV A75 2024, ilk olarak Çin’de Xiaomi sitesi ve Jingdong sitesi üzerinden satışa sunuldu. 75 inç televizyonun fiyatı 400 dolar civarında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.