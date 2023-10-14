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    Redmi, uygun fiyatlı 75 inç televizyonunu tanıttı: İşte özellikleri

    Redmi, bütçe dostu monitörünün ardından uygun fiyatlı 75 inç TV tanıttı. Redmi TV A75 2024 modeli 4K 120Hz ekranla geliyor. İşte Redmi'nin yeni televizyonu:     
    Redmi TV A75 2024 özellikleri & fiyatı Tam Boyutta Gör
    Redmi, Çin dışı pazarlarda da uygun fiyatlı TV modelleriyle dikkat çeken bir üretici. Redmi TV A32, A43, A65 gibi çeşitli ekran boyutlarında ve özellikte televizyonları mevcut. Xiaomi’nin alt markası, şimdi daha büyük ekranlı TV ile karşımızda: Redmi TV A75 2024. Yeni model, 4K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve uygun fiyatı bir arada sunuyor.

    Redmi TV A75 2024 özellikleri

    Redmi TV A75 2024, premium çerçevesiz tasarım kullanıyor. Metal gövdeye sahip olan 75 inç TV’nin paneli 4K çözünürlük, 120Hz ekran yenileme hızı, 2’den küçük Delta E renk doğruluğu, 1.07 milyar renk sunuyor. Televizyonda iki adet 10 watt hoparlör mevcut. Basların daha etkili çıkmasını sağlayan iki adet hava kanalı mevcut. 2GB RAM 32GB depolama alanına sahip olan televizyonda dört çekirdek A35 işlemci bulunuyor. TV, 2.4GHz ve 5GHz (çift bant WiFi) desteği mevcut.

    Redmi TV A75 2024 fiyatı

    Redmi TV A75 2024, ilk olarak Çin’de Xiaomi sitesi ve Jingdong sitesi üzerinden satışa sunuldu. 75 inç televizyonun fiyatı 400 dolar civarında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 1 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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