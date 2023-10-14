Redmi, uygun fiyatlı 75 inç televizyonunu tanıttı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Redmi, Çin dışı pazarlarda da uygun fiyatlı TV modelleriyle dikkat çeken bir üretici. Redmi TV A32, A43, A65 gibi çeşitli ekran boyutlarında ve özellikte televizyonları mevcut. Xiaomi’nin alt markası, şimdi daha büyük ekranlı TV ile karşımızda: Redmi TV A75 2024. Yeni model, 4K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve uygun fiyatı bir arada sunuyor.

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Redmi TV A75 2024 özellikleri

Redmi TV A75 2024, premium çerçevesiz tasarım kullanıyor. Metal gövdeye sahip olan 75 inç TV’nin paneli 4K çözünürlük, 120Hz ekran yenileme hızı, 2’den küçük Delta E renk doğruluğu, 1.07 milyar renk sunuyor. Televizyonda iki adet 10 watt hoparlör mevcut. Basların daha etkili çıkmasını sağlayan iki adet hava kanalı mevcut. 2GB RAM 32GB depolama alanına sahip olan televizyonda dört çekirdek A35 işlemci bulunuyor. TV, 2.4GHz ve 5GHz (çift bant WiFi) desteği mevcut.

Redmi TV A75 2024 fiyatı

Redmi TV A75 2024, ilk olarak Çin’de Xiaomi sitesi ve Jingdong sitesi üzerinden satışa sunuldu. 75 inç televizyonun fiyatı 400 dolar civarında.

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Redmi TV A75 2024 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı