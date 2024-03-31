Redmi Watch 4 sesli asistan desteğine kavuşuyor
Aktarıldığı kadarıyla Redmi Watch 4 için paylaşılan ''sürüm 2.2.80'' güncellemesi, Amazon Alexa entegrasyonunu beraberinde getiriyor. Böylece Redmi Watch 4, sesli komutlar aracılığıyla kullanıcıların çeşitli görevleri yerine getirmelerine olanak tanıyacak. Buna zamanlayıcı, alarmlar, uyumlu ev cihazları da dahil. Ancak şu an için güncellemenin bölgesel kısıtlamalara sahip olabileceği belirtiliyor.
ABD'den bir kullanıcı, güncellemeyi almasına rağmen Alexa özelliğinin kullanılamadığını ve "bölgenizde kullanılamıyor" şeklinde bir mesajla karşılaştığını belirtti. Dolayısıyla Alexa'nın Redmi Watch 4'ünüzde çalışıp çalışmadığını test etmek için cihaz yazılımını kontrol etmeyi unutmayın.
Redmi Watch 4 özellikleri
Hatırlayacak olursak Redmi Watch 4, ön yüzünde 1,97 inç dikdörtgen AMOLED ekranla geliyor. Bu ekranın 5Hz ila 60Hz değişken yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklık sunduğunu belirtelim. Watch 4, paslanmaz çelik kurma kolu ve hızlı çıkarılabilen kayış mekanizmasına sahip. Ayrıca alüminyum alaşımlı çerçeve ile korunuyor.
Sensör bölümünde ise kalp atış hızını ve kan oksijenini izlemek için 4 kanallı bir PPG sensörü mevcut. Ayrıca 150'den fazla spor aktivitesi için ivmeölçer, jiroskop ve GPS desteğine ek olarak uyku izleme, stres takibi gibi standart akıllı saat özellikleri de sunuluyor. Bu arada akıllı saatin 20 gün pil ömrü sunan 470mAh pil, 5 ATM su geçirmezlik ve bluetooth görüşmeleri için mikrofon ve hoparlöre sahip olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...