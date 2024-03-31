Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Redmi Watch 4, fiyatı ve sahip olduğu özellikler ile yankı uyandırmayı başarmıştı. Şimdi ülkemizde de satışa çıkan akıllı saat modeli için sürpriz bir güncelleme paylaşıldı. Redmi Watch 4 artık Amazon Alexa sesli asistan entegrasyonuna kavuşuyor.

Redmi Watch 4 sesli asistan desteğine kavuşuyor

Aktarıldığı kadarıyla Redmi Watch 4 için paylaşılan ''sürüm 2.2.80'' güncellemesi, Amazon Alexa entegrasyonunu beraberinde getiriyor. Böylece Redmi Watch 4, sesli komutlar aracılığıyla kullanıcıların çeşitli görevleri yerine getirmelerine olanak tanıyacak. Buna zamanlayıcı, alarmlar, uyumlu ev cihazları da dahil. Ancak şu an için güncellemenin bölgesel kısıtlamalara sahip olabileceği belirtiliyor.

ABD'den bir kullanıcı, güncellemeyi almasına rağmen Alexa özelliğinin kullanılamadığını ve "bölgenizde kullanılamıyor" şeklinde bir mesajla karşılaştığını belirtti. Dolayısıyla Alexa'nın Redmi Watch 4'ünüzde çalışıp çalışmadığını test etmek için cihaz yazılımını kontrol etmeyi unutmayın.

Redmi Watch 4 özellikleri

Hatırlayacak olursak Redmi Watch 4, ön yüzünde 1,97 inç dikdörtgen AMOLED ekranla geliyor. Bu ekranın 5Hz ila 60Hz değişken yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklık sunduğunu belirtelim. Watch 4, paslanmaz çelik kurma kolu ve hızlı çıkarılabilen kayış mekanizmasına sahip. Ayrıca alüminyum alaşımlı çerçeve ile korunuyor.

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Sensör bölümünde ise kalp atış hızını ve kan oksijenini izlemek için 4 kanallı bir PPG sensörü mevcut. Ayrıca 150'den fazla spor aktivitesi için ivmeölçer, jiroskop ve GPS desteğine ek olarak uyku izleme, stres takibi gibi standart akıllı saat özellikleri de sunuluyor. Bu arada akıllı saatin 20 gün pil ömrü sunan 470mAh pil, 5 ATM su geçirmezlik ve bluetooth görüşmeleri için mikrofon ve hoparlöre sahip olduğunu belirtelim.

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Redmi Watch 4 sesli asistan desteğine kavuşuyor