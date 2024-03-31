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    Redmi Watch 4 sesli asistan desteğine kavuşuyor

    bu yılın başlarında ülkemizde de satışa çıkan Redmi Watch 4 için sürpriz bir güncelleme paylaşıldı. Akıllı saat artık Amazon Alexa üzerinden sesli komutlara destek sunuyor.
    Redmi Watch 4 sesli asistan desteğine kavuşuyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü Redmi Watch 4, fiyatı ve sahip olduğu özellikler ile yankı uyandırmayı başarmıştı. Şimdi ülkemizde de satışa çıkan akıllı saat modeli için sürpriz bir güncelleme paylaşıldı. Redmi Watch 4 artık Amazon Alexa sesli asistan entegrasyonuna kavuşuyor.

    Redmi Watch 4 sesli asistan desteğine kavuşuyor

    Aktarıldığı kadarıyla Redmi Watch 4 için paylaşılan ''sürüm 2.2.80'' güncellemesi, Amazon Alexa entegrasyonunu beraberinde getiriyor. Böylece Redmi Watch 4, sesli komutlar aracılığıyla kullanıcıların çeşitli görevleri yerine getirmelerine olanak tanıyacak. Buna zamanlayıcı, alarmlar, uyumlu ev cihazları da dahil. Ancak şu an için güncellemenin bölgesel kısıtlamalara sahip olabileceği belirtiliyor.

    ABD'den bir kullanıcı, güncellemeyi almasına rağmen Alexa özelliğinin kullanılamadığını ve "bölgenizde kullanılamıyor" şeklinde bir mesajla karşılaştığını belirtti. Dolayısıyla Alexa'nın Redmi Watch 4'ünüzde çalışıp çalışmadığını test etmek için cihaz yazılımını kontrol etmeyi unutmayın. 

    Redmi Watch 4 özellikleri

    Hatırlayacak olursak Redmi Watch 4, ön yüzünde 1,97 inç dikdörtgen AMOLED ekranla geliyor. Bu ekranın 5Hz ila 60Hz değişken yenileme hızı ve 600 nit tepe parlaklık sunduğunu belirtelim. Watch 4, paslanmaz çelik kurma kolu ve hızlı çıkarılabilen kayış mekanizmasına sahip. Ayrıca alüminyum alaşımlı çerçeve ile korunuyor. 

    Sensör bölümünde ise kalp atış hızını ve kan oksijenini izlemek için 4 kanallı bir PPG sensörü mevcut. Ayrıca 150'den fazla spor aktivitesi için ivmeölçer, jiroskop ve GPS desteğine ek olarak uyku izleme, stres takibi gibi standart akıllı saat özellikleri de sunuluyor. Bu arada akıllı saatin 20 gün pil ömrü sunan 470mAh pil, 5 ATM su geçirmezlik ve bluetooth görüşmeleri için mikrofon ve hoparlöre sahip olduğunu belirtelim. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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