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    RedmiBook Pro 2022 tanıtım tarihi açıklandı: Performansı ile meydan okumaya geliyor

    Xiaomi yayınladığı lansman posteri ile birlikte RedmiBook Pro 2022'nin tanıtım tarihini açıkladı. Dizüstü bilgisayar 12. Nesil Core i7-12650H işlemci ve gelişmiş soğutma sistemiyle geliyor.
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    RedmiBook Pro 2022'nin tanıtım tarihi açıklandı
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    Xiaomi Notebook resmi Weibo hesabına göre yeni RedmiBook Pro, Redmi K50 serisi akıllı telefonlar ile birlikte 17 Mart 2022'de tanıtılacak. Lansman posteri dizüstü bilgisayarın performans açısından rakiplerine meydan okuyacağını gösteriyor.

    Daha önceki sızıntılar RedmiBook Pro 2022 modellerinden en az birinin yüksek performanslı 12. Nesil Core i7-12650H işlemciye sahip olacağını ortaya koymuştu. Söz konusu işlemcinin Geekbench testlerinde 1.800 tek çekirdek, 11.872 çoklu çekirdek puanı aldığını hatırlatalım.

    Gelişmiş soğutma sistemi

    Buna ek olarak Redmi CEO'su Lu Weibing, dizüstü bilgisayarın ısı dağılımını büyük ölçüde iyileştirecek gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olacağını söyledi. Çinli şirketin etkinlikte 100 inçlik bir akıllı TV ve yeni bir yönlendirici de duyurması bekleniyor.

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