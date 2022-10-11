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    Meta, Rekabet Kurumu'na sözlü savunma verdi: Para cezası yolda

    Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın devreye almayı planladığı gizlilik güncelleştirmesi nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Bugün sözlü savunma toplantısı yapıldı. Meta'ya para cezası verilmesi planlanıyor.
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    Meta, Rekabet Kurumu'na sözlü savunma verdi: Para cezası yolda Tam Boyutta Gör

    WhatsApp’ın 2021 yılının başında yürürlüğe girmesi planlanan gizlilik sözleşmesi ile WhatsApp ve Facebook arasında veri paylaşımı yapılması ve uygulamayı kullanabilmek için yeni sözleşmenin kabul edilmek zorunda olması planlanmıştı. Kullanıcıların tepkilerinin ardından WhatsApp geri adım attı ve bu karardan vazgeçti.

    Rekabet Kurumu, WhatsApp’ın yeni sözleşmesinin içeriği ve bu sözleşmeyi zorunlu kılması nedeniyle 11 Ocak 2021’de Meta'ya soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında bugün Meta’nın sözlü savunması alındı.

    2016 yılından beri WhatsApp ile Meta arasında veri paylaşımı yapılıyor

    Soruşturma Heyeti Temsilcisi, soruşturma açılması kararının akabinde edinilen ve taraflarca sunulan bilgilerden WhatsApp ile Facebook Inc. arasındaki veri paylaşımının 2016 yılında başladığını belirterek, "WhatsApp vasıtasıyla elde edilen verilerin diğer Facebook Inc. şirketleriyle paylaşılması yönündeki uygulamaların 2016 yılından beri devam ettiği, ayrıca söz konusu veri paylaşımının, verinin sadece WhatsApp'tan diğer Facebook Inc. şirketlerine aktarılması ile sınırlı kalmadığı, Facebook Inc. şirketlerinden herhangi biri tarafından elde edilen verinin de WhatsApp tarafından kullanılabildiği, dolayısıyla veri paylaşımının iki ve hatta çok yönlü gerçekleştiği anlaşılmıştır." bilgisini paylaştı.

    Meta, Rekabet Kurumu'na sözlü savunma verdi: Para cezası yolda Tam Boyutta Gör

    İdari para cezası verilmesi planlanıyor

    Soruşturma Heyeti Temsilcisi, Meta’nın WhatsApp, Facebook ve Instagram platformlarında topladığı verileri birleştirerek kişiye dayalı reklam hizmeti sunması nedeniyle reklamcılık hizmetinde faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığı değerlendirmesinde bulundu. 4054 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinde belirtilen “rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması” maddesi uyarınca Facebook’a idari para cezası verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger platformlarından toplanan verilerin birleştirilmesine son verilmesi gerektiği ifade edildi.

    Platformlar arası veri paylaşımı sınırlandırılacak

    Elde edilen verilen yalnızca ilgili platformun temel hizmetinin iyileştirilmesi için kullanılabilmesi ve platformdan elde edilen verilerin sadece o platformda sunulan reklamcılık hizmetleri için kullanılabilmesi şeklinde sınırlandırılması kanaatine ulaşıldı. Bu doğrultuda WhatsApp, Facebook, Instagram ve Messenger platformlarından elde edilen verilen ayrı veri tabanında saklanacak ve bu verilerin diğer platformlarda kullanımı sınırlandırılacak.

    Meta: "Amacımız daha fazla netlik ve şeffaflık sağlamaktı"

    Meta Temsilcisi, sözlü savunmasında WhatsApp’taki güncellemenin amaç ve etkisinin yanlış anlaşıldığını savundu. Güncelleme ile kullanıcılara daha fazla netlik ve şeffaflık sağlanmasını amaçladıklarını dile getirdi. Ayrıca söz konusu güncellemenin Türkiye’deki kullanıcıları hedefleyen bir güncelleme olmadığı, küresel bir güncelleştirme olarak planlandığını ifade etti.

    Güncellemenin kendisinin bir rekabet ihlali yaratmadığını dile getiren Meta Temsilcisi, güncellemenin temel bir iddianın parçası durumunda olduğunu, güncellemenin kendisinin bir rekabet ihlali yaratmadığının soruşturma raporunda görüldüğünü kaydetti.

    Rekabet Kurumunun, soruşturma hakkındaki nihai kararını 15 gün içinde vermesi bekleniyor. Kararın daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyuru yayınlanacak.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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