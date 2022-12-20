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    Rekabet Kurumu’ndan Coca Cola’ya 272 milyonluk dev ceza

    Türkiye Rekabet Kurumu Coca Cola’ya yönelik başlattığı soruşturmayı bitirdi. Rekabet Kurumu, Coca Cola İçecek’in bağlı ortaklığı olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım’a (CCSD) dev para cezası verdi.
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    Rekabet Kurumu’ndan Coca Cola’ya dev ceza Tam Boyutta Gör
    Rekabet Kurumu tarafından bu yılın Ocak ayında Coca Cola’ya yönelik başlattığı soruşturmayı sonuçlandırdı. Alınan karar doğrultusunda Coca Cola’ya 272 milyon TL’lik para cezası kesildi. Coca Cola ise yaptığı açıklamada cezanın indirimden uygulanarak ödeneceğini ve gerekli tüm hukuki yollara başvurulacağını duyurdu.

    Rekabet Kurumu'ndan Coca Cola'ya ceza

    Rekabet Kurumu tarafından 27 Ocak 2022 tarihinde başlatılan soruşturma sürece tamamlanarak, Coca Cola İçecek’in bağlı ortaklığı olan Coca-Cola Satış ve Dağıtım’a (CCSD) toplamda 272 milyon 159 bin TL’lik para cezası verildiği kesinleşti.

    Coca Cola İçecek tarafından kısa bir süre önce KAP’a yapılan açıklamada cezaya ilişkin olarak İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olduğu ve bu karara karşı tüm hukuk yollarına başvuracakları belirtildi. Bununla birlikte verilen para cezasının yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 204.1 milyon TL’lik tutarın ödeneceği duyuruldu.

    Açıklamanın devamında Coca Cola, cezayı ödeyeceklerini ancak bunun suçlamaları kabul etmek anlamına gelmediğinin altını çizdi. Şirket, öncelikli olarak Ankara İdare Mahkemelerinde yasal süre içinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açacaklarını da bildirmiş durumda.

    Bunlara ek olarak Rekabet Kurumu, Coca Cola'ya yönelik açmış olduğu soruşturmayı 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilmesine dayandırıyor. Rekabet Kurumu, Coca Cola'nın bu kanunun 4. maddesine aykırı hareket ettiğine karar kılmış durumda. İlgili madde ise şöyle: "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır."

    (İçerik 20.12.2022 saat 17:00'da cezanın neden verildiğini belirtmek için güncellenmiştir.)

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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