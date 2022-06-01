Rekabet Kurumu açıkladı: Yemeksepeti, restoranlara uyguladığı dayatmaları sonlandıracak

- Restoranlar kendi satış kanallarında indirim yapabilecek
- Kurul, kararın daha iyi anlaşılabilmesi için bir video yayınladı:
- Yorumlar
Rekabet Kurumu, Yemeksepeti’nin sektördeki hakim durumunu kötüye kullanarak restoranlara yönelik çeşitli dayatmaları hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yemeksepet, rekabete aykırı uygulamaları kaldıracağını taahhüt etti. Rekabet Kurumu, taahhütleri kabul ederek soruşturmayı sonlandırmaya karar verdi.
Restoranlar kendi satış kanallarında indirim yapabilecek
Bundan sonra restoranlar kendi satış kanallarında sağladığı indirimleri, yemek sipariş platformuna yansıtıp yansıtmama konusunda serbest bırakıldı. Restoranlar kendi web sitesinde, kendi alo servis hattında ve gel alda dilediği kadar indirim yapabilecek. Bu indirimleri Yemeksepeti'ne yansıtmak zorunda olmayacak.
Ayrıca restoranlara zorunlu olarak uygulanan joker kampanyaları artık isteğe bağlı olacak. Joker kampanyasına, yalnızca dileyen restoranlar katılacak. Minimum sepet tutarı konusunda da restoranlar serbest hale geldi. Vale fiyatlandırma politikasında ise ilgili maliyetleri karşılayacak şekilde sürdürülecek.
Rekabet Kurumu, Yemeksepeti’nin bu taahhütlerini, platformun rekabet sorunlarını gidermede yeterli görerek kabul ettiğini duyurdu. Karar doğrultusunda sunulan taahhütler bağlayıcı hale getirilerek, taraf hakkında başlatılan soruşturmanın sona erdirilmesi kararlaştırıldı.
Kurul, kararın daha iyi anlaşılabilmesi için bir video yayınladı:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.