Rekabet Kurumu açıkladı: Yemeksepeti, restoranlara uyguladığı dayatmaları sonlandıracak

Tam Boyutta Gör

Rekabet Kurumu, Yemeksepeti’nin sektördeki hakim durumunu kötüye kullanarak restoranlara yönelik çeşitli dayatmaları hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yemeksepet, rekabete aykırı uygulamaları kaldıracağını taahhüt etti. Rekabet Kurumu, taahhütleri kabul ederek soruşturmayı sonlandırmaya karar verdi.

Restoranlar kendi satış kanallarında indirim yapabilecek

Bundan sonra restoranlar kendi satış kanallarında sağladığı indirimleri, yemek sipariş platformuna yansıtıp yansıtmama konusunda serbest bırakıldı. Restoranlar kendi web sitesinde, kendi alo servis hattında ve gel alda dilediği kadar indirim yapabilecek. Bu indirimleri Yemeksepeti'ne yansıtmak zorunda olmayacak.

WhatsApp mesaj düzenleme özelliğini getiriyor 1 sa. önce eklendi

Ayrıca restoranlara zorunlu olarak uygulanan joker kampanyaları artık isteğe bağlı olacak. Joker kampanyasına, yalnızca dileyen restoranlar katılacak. Minimum sepet tutarı konusunda da restoranlar serbest hale geldi. Vale fiyatlandırma politikasında ise ilgili maliyetleri karşılayacak şekilde sürdürülecek.

Rekabet Kurumu, Yemeksepeti’nin bu taahhütlerini, platformun rekabet sorunlarını gidermede yeterli görerek kabul ettiğini duyurdu. Karar doğrultusunda sunulan taahhütler bağlayıcı hale getirilerek, taraf hakkında başlatılan soruşturmanın sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, kararın daha iyi anlaşılabilmesi için bir video yayınladı:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.