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    Rekabet Kurumu açıkladı: Yemeksepeti, restoranlara uyguladığı dayatmaları sonlandıracak

    Yemeksepeti, Rekabet Kurumu'nun açtığı soruşturmanın sonlandırılması için restoranlara yönelik kampanya, minimum sepet tutarı, joker indirimi gibi dayatmalarını sonlandıracak.
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    Rekabet Kurumu'ndan Yemeksepeti kararı
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    Rekabet Kurumu, Yemeksepeti’nin sektördeki hakim durumunu kötüye kullanarak restoranlara yönelik çeşitli dayatmaları hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yemeksepet, rekabete aykırı uygulamaları kaldıracağını taahhüt etti. Rekabet Kurumu, taahhütleri kabul ederek soruşturmayı sonlandırmaya karar verdi.

    Restoranlar kendi satış kanallarında indirim yapabilecek

    Bundan sonra restoranlar kendi satış kanallarında sağladığı indirimleri, yemek sipariş platformuna yansıtıp yansıtmama konusunda serbest bırakıldı. Restoranlar kendi web sitesinde, kendi alo servis hattında ve gel alda dilediği kadar indirim yapabilecek. Bu indirimleri Yemeksepeti'ne yansıtmak zorunda olmayacak.

    Ayrıca restoranlara zorunlu olarak uygulanan joker kampanyaları artık isteğe bağlı olacak. Joker kampanyasına, yalnızca dileyen restoranlar katılacak. Minimum sepet tutarı konusunda da restoranlar serbest hale geldi. Vale fiyatlandırma politikasında ise ilgili maliyetleri karşılayacak şekilde sürdürülecek.

    Rekabet Kurumu, Yemeksepeti’nin bu taahhütlerini, platformun rekabet sorunlarını gidermede yeterli görerek kabul ettiğini duyurdu. Karar doğrultusunda sunulan taahhütler bağlayıcı hale getirilerek, taraf hakkında başlatılan soruşturmanın sona erdirilmesi kararlaştırıldı.

    Kurul, kararın daha iyi anlaşılabilmesi için bir video yayınladı:

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    daysleeperxp 8 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 20 saat önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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