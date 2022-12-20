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    Reklam destekli Xbox Game Pass aboneliği yolda olabilir

    Game Pass abonelik sistemi ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başaran Microsoft, yeni ve daha ucuz abonelik seçenekleri üzerinde çalışıyor olabilir. İşte detaylar
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    Reklam destekli Xbox Game Pass aboneliği yolda olabilir Tam Boyutta Gör
    Bilindiği üzere Netflix de dahil olmak üzere birçok abonelik platformu, günümüzde reklam destekli daha ucuz modellere yönelmeye başladı. Şimdi de benzer bir hamle Xbox Game Pass sistemi ile kullanıcıların beğenisini kazanan Microsoft'tan gelebilir. Bugün ResetEra forumlarında, Microsoft'un reklam destekli bir model araştırdığını ima eden ilginç bir anket paylaştı. 

    Reklam destekli Xbox Game Pass aboneliği yolda olabilir

    Günümüzde Microsoft, Xbox Live Gold aboneliğini 10 dolar, Game Pass Ultimate aboneliğini ise ayda 15 dolarlık bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunuyor. Yeni ankette 3 euro’luk fiyat etiketi ile listenen reklam destekli Game Pass aboneliği ise, Microsoft’un çok daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilir. Zira şirketin rakibi Sony, en ucuz PlayStation Plus planını 10 dolarlık fiyat ile kullanıcılara sunuyor.

    Reklam destekli Xbox Game Pass aboneliği yolda olabilir Tam Boyutta Gör
    Ankete bakıldığında reklam destekli modelin Game Pass için planlanan aile paylaşımı paketi ile karşılaştırıldığını görüyoruz. Ayrıca bu yeni abonelik, çevrimiçi ve çok oyunculu oyun desteğiyle oldukça sade duruyor.

    Geçtiğimiz ağustos ayında Microsoft, Game Pass hizmeti için aile paylaşımı özelliğini test etmeye başladı. Ankette ise 22 euroluk bir fiyat ile listelenen bu plan, Game Pass özelliklerine en fazla beş hesabın erişimi paylaşmasına olanak tanıyacak. Ancak Microsoft cephesinden henüz resmi bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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