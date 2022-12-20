Reklam destekli Xbox Game Pass aboneliği yolda olabilir
Günümüzde Microsoft, Xbox Live Gold aboneliğini 10 dolar, Game Pass Ultimate aboneliğini ise ayda 15 dolarlık bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunuyor. Yeni ankette 3 euro’luk fiyat etiketi ile listenen reklam destekli Game Pass aboneliği ise, Microsoft’un çok daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilir. Zira şirketin rakibi Sony, en ucuz PlayStation Plus planını 10 dolarlık fiyat ile kullanıcılara sunuyor.
Geçtiğimiz ağustos ayında Microsoft, Game Pass hizmeti için aile paylaşımı özelliğini test etmeye başladı. Ankette ise 22 euroluk bir fiyat ile listelenen bu plan, Game Pass özelliklerine en fazla beş hesabın erişimi paylaşmasına olanak tanıyacak. Ancak Microsoft cephesinden henüz resmi bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...