Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Netflix de dahil olmak üzere birçok abonelik platformu, günümüzde reklam destekli daha ucuz modellere yönelmeye başladı. Şimdi de benzer bir hamle Xbox Game Pass sistemi ile kullanıcıların beğenisini kazanan Microsoft'tan gelebilir. Bugün ResetEra forumlarında, Microsoft'un reklam destekli bir model araştırdığını ima eden ilginç bir anket paylaştı.

Reklam destekli Xbox Game Pass aboneliği yolda olabilir

Günümüzde Microsoft, Xbox Live Gold aboneliğini 10 dolar, Game Pass Ultimate aboneliğini ise ayda 15 dolarlık bir fiyatlandırma ile kullanıcılara sunuyor. Yeni ankette 3 euro’luk fiyat etiketi ile listenen reklam destekli Game Pass aboneliği ise, Microsoft’un çok daha fazla kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilir. Zira şirketin rakibi Sony, en ucuz PlayStation Plus planını 10 dolarlık fiyat ile kullanıcılara sunuyor.

Tam Boyutta Gör Ankete bakıldığında reklam destekli modelin Game Pass için planlanan aile paylaşımı paketi ile karşılaştırıldığını görüyoruz. Ayrıca bu yeni abonelik, çevrimiçi ve çok oyunculu oyun desteğiyle oldukça sade duruyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında Microsoft, Game Pass hizmeti için aile paylaşımı özelliğini test etmeye başladı. Ankette ise 22 euroluk bir fiyat ile listelenen bu plan, Game Pass özelliklerine en fazla beş hesabın erişimi paylaşmasına olanak tanıyacak. Ancak Microsoft cephesinden henüz resmi bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.

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Reklam destekli Xbox Game Pass aboneliği yolda olabilir