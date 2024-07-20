Game Pass fiyatlarını arttıran Microsoft’a soruşturma

Microsoft’a Game Pass soruşturması
Gelen bilgilere göre Komisyon, Temyiz Mahkemesine Microsoft ile ilgili bir şikâyet başvurusu yapt. Komisyon Microsoft’un Activision satın alımını oyuncuların aleyhine olacak şekilde kullandığını belirtiyor.
Aksini söylemesine rağmen Game Pass fiyatlarını arttırması, stüdyolarda işten çıkarma yaparak kaliteyi etkilemesi ve COD gibi oyunların sadece Ultimate aboneliğine eklenmesi suçlamalardan bazıları. Komisyon satın alımı bu yüzden engellemeye çalıştıklarını belirtiyor.
Komisyon hali hazırda Activision satın alımını temyiz mahkemesine taşımış durumda. Hazırlanan şikâyetlerle kararın bozulması ihtimalinin düşük olduğu belirtilse de önümüzdeki dönemin neler getireceği bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.