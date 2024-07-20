Game Pass fiyatlarını arttıran Microsoft’a soruşturma

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Tam Boyutta Gör Activision Blizzard satın alım sürecinde yetkili kurumlara dosya sunarken Game Pass aboneliklerine zam yapmayacağını belirten Microsoft, işler yoluna girdikten sonra karar değiştirdi. Federal Ticaret Komisyonu da bu hareketi affetmedi.

Microsoft’a Game Pass soruşturması

Gelen bilgilere göre Komisyon, Temyiz Mahkemesine Microsoft ile ilgili bir şikâyet başvurusu yapt. Komisyon Microsoft’un Activision satın alımını oyuncuların aleyhine olacak şekilde kullandığını belirtiyor.

Xbox Game Pass zamlarına alışın! 1 hf. önce eklendi

Aksini söylemesine rağmen Game Pass fiyatlarını arttırması, stüdyolarda işten çıkarma yaparak kaliteyi etkilemesi ve COD gibi oyunların sadece Ultimate aboneliğine eklenmesi suçlamalardan bazıları. Komisyon satın alımı bu yüzden engellemeye çalıştıklarını belirtiyor.

Komisyon hali hazırda Activision satın alımını temyiz mahkemesine taşımış durumda. Hazırlanan şikâyetlerle kararın bozulması ihtimalinin düşük olduğu belirtilse de önümüzdeki dönemin neler getireceği bilinmiyor.

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Game Pass fiyatları Microsoft’un başını yaktı