Renault, Fransa'daki tesislerinde Mitsubishi üretimi yapabilir

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Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nda yönetim katı, yeniden yapılanma süreci kapsamında oldukça açık bir strateji izleme kararı aldı: "Güçlü olduğun pazara odaklan, güçsüz olduğun pazardan çık".

Bu kapsamda Mitsubishi, geçtiğimiz yılın ortalarında bir açıklamada bulunmuş ve pazar payının sadece yüzde 1 olduğu Avrupa'da yeni model satışa sunmayacağını açıklamıştı. Şirket böylece daha güçlü olduğu Güney Asya pazarına konsantre olacak ve burada büyümeye odaklanacaktı.

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Fakat Financial Times'ın konuya oldukça yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre ittifak bu kararı gözden geçirme kararı aldı. Habere göre Mitsubishi, Renault'nun Fransa'daki tam kapasiteyle çalışmayan fabrikalarını üretim için kullanabilir. Bu da Japon üreticinin Avrupa pazarındaki varlığını sürdürmeye devam edeceği şeklinde yorumlanabilir. Elbette tüm bunlar şimdilik söylentiden ibaret.

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Öte yandan bu tarz bir adım üç şirket arasındaki iş birliğini artırmanın yanı sıra Renault'nun sahip olduğu fabrikaların potansiyelinden yararlanma planına da uygun olacaktır. Zira şimdiden binlerce kişiyi işten çıkaran Fransız markanın CEO'su Luca De Meo, şu anda ortalama yüzde 70 olan kapasiteyi artırmayı hedeflediğini belirtmişti.

Mitsubishi söylendiği gibi Avrupa pazarında kalmayı sürdürürse, yeni nesil Outlander'ı da Avrupa pazarında görebiliriz. Zira güncel Outlander PHEV Avrupa'nın en çok satan şarj edilebilir hibrit modeli konumunda. Söz konusu araç Nissan teknolojilerinden faydalanan ilk Mitsubishi olarak karşımıza çıkmıştı.

https://www.ft.com/content/007292a2-1c65-418c-8ca4-12456714168c

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