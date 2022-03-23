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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle birçok otomotiv devi ekonomik yaptırım olarak Rusya'daki operasyonlarını durdurma kararı aldı. Renault ise "mevcut lojistik rotalarında zorunlu bir değişiklik" olduğunu belirterek üretime ara verdiğini ve ülkeden çekilmediğini duyurdu.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor ve batı dünyası işgal nedeniyle Rusya'ya oldukça tepkili. Ancak görünen o ki bu durum Renault'nun Rusya'daki üretime devam etmesine engel değil. Zira kısa süre önce Reuters'a konuşan şirket sözcüsü, bu haftanın başından itibaren Moskova'daki fabrikada yeniden üretime başlandığını belirtti.

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Hatırlanacak olursa, geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın ülkeden çekilen yabancı şirketlerin üretim tesislerini kamulaştıracağı öne sürülmüştü. Renault, Rusya'daki en büyük yabancı otomotiv üreticisi ve Lada modellerini üreten Avtovaz'ın da sahibi. Ülkedeki otomotiv pazarının yüzde 30'unu kontrol eden şirketin buradaki üretim tesislerini kaybetmekten korktuğu için pazardan çekilmek istemediği belirtiliyor.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkede faaliyetlerine ara veren otomotiv şirketleri arasında Mercedes-Benz, BMW, Mazda, Volvo, Stellantis, Volkswagen, Ferrari, Toyota, Honda, Skoda ve Ford gibi isimler bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Mercedes-Benz de kamulaştırma kararı nedeniyle ülkedeki 2,2 milyar dolarlık varlıklarının risk altında olduğunu açıklamıştı.

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Renault, Moskova fabrikasında üretime yeniden başladı