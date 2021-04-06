Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renault Trucks'ın yeni T ve T High modelleri ETS 2'de tanıtılıyor!

    Renault Trucks ayrıca Euro Truck Simulator 2 oyunu içinde bir tasarım yarışması da düzenliyor.
    06 Nisan 2021, 14:45 (1 hf.)
    4,7b
    1
    6
    Oyunlar
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Kısaca ETS 2 olarak bilinen Euro Truck Simulatör 2, dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de oldukça sevilen bir oyun. Bunun bilincinde olan Renault Trucks da yeni T ve T High modellerini Euro Truck Simulator 2 oyunu ile tanıtacak.

    Bugünden itibaren, Renault Trucks T ve T High 2021’in kabininde koltuğa oturabilir, sürücü kabininin yeni ergonomisini test edebilir ve şehir içi, şehirlerarası yollarda veya uluslararası otoyollarda kamyonun konforunu deneyimleyebilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar ETS 2'nin Rusya DLC'si 'Heart of Russia' duyuruldu

    Bunun için tek yapmanız gereken dünya çapında 9 milyondan fazla oyuncunun keyif aldığı Euro Truck Simulator 2 PC oyununa giriş yapmak veya sosyal ağlarda #renaulttrucksevolution etiketini takip ederek diğer oyuncuların sürüş deneyimlerini paylaşmak.

    Ayrıca Bkz. "PS Plus Nisan 2021 oyunları indirmeye sunuldu"

    Bu akşam Orta Avrupa Saati 18:00’da (Türkiye Saati ile 19 :00’da), SCS Software şirketi, Twitch hesaplarında (https://www.twitch.tv/scssoftware) canlı olarak Renault Trucks T 2021 test sürüşü ve Renault Trucks Tasarım Direktörü Paul Daintree ile yine canlı bir buluşma gerçekleştirecek.

    Tasarım Yarışması

    Renault Trucks, Euro Truck Simulator 2 oyunu içinde bir tasarım yarışması da düzenliyor. Oyuncular, oyunun özelleştirme aracı ile kendi Renault Trucks T High modellerini tasarlamaya davet ediliyor. Renault Trucks Tasarım ekibi tarafından seçilecek En İyi Tasarım, birkaç hafta içerisinde gerçek bir kamyon üzerinde sergilenecek.

    ETS 2'ye sahip değilseniz aşağıdaki link üzerinden oyunu Steam'den satın alarak oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunun kendisi şu an 39 TL'ye satılıyor. Bunun yanında içeriği zenginleştiren ücretli ek paket ve DLC'ler de mevcut. Örneğin, Türkiye'nin Trakya bölgesi ve İstanbul'u da içeren 'Road to the Black Sea' isimli DLC şu an 48 TL'ye satın alınabiliyor.

    https://store.steampowered.com/app/227300/Euro_Truck_Simulator_2/?utm_source=rt_evo 



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Süper fikir olmuş. Keşke her arabanın lansmanı böyle oyunlarda yapılsa
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    3 öğün simit yemekteyiz.helalep kalabalığından yollar kapalı.acılır açılmaz ilk işim denemek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    her gün saatlerce oynadığım çok sevdiğim bir oyun, birde dlc ler ücretli olmasa??
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel fikir ama kaç tırcı bu oyunu oynuyor ki
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Tahmin edemeyeceğin kadar çok. Ama TR' dekiler değil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mütercim Bey (F. Öz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Gerçekten çok oynayanı var yurtdışında. Bizde de vardır da fazla olacağını sanmam. Bizde tırcılar evine ekmek götürme derdinde, oyun oynamaya vakit bulması zor ihtimal.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Süper fikir olmuş. Keşke her arabanın lansmanı böyle oyunlarda yapılsa
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Yahoo Answers için yolun sonu göründü 1 hf. Amazon özel yapımı olan aksiyon filmi Without Remorse'tan yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. GTX 1080 Ti da yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor 1 hf. Diablo 2 Resurrected'ın alfa testi bu hafta sonu başlıyor 1 hf. Google Çeviri uygulaması 1 milyar indirmeyi aştı 1 hf. Sabit internet hızı yavaş olduğu için BTK'dan Vodafone'a ceza 1 hf. Bir mühendis dünyanın en büyük Switch konsolunu yaptı: %650 daha büyük ve çalışıyor 1 hf. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği, Ticaret Bakanlığına konsollardaki ek vergi konusunda çözüm önerilerini iletti 1 hf. Discord, 2020'nin ikinci yarısında şiddet yanlısı içeriğe sahip 2.000'den fazla sunucuyu yasakladı 1 hf. Guardians of the Galaxy 3'ün çekimleriyle ilgili James Gunn'dan açıklama 1 hf. WhatsApp, Android ve iOS cihazlar arasında sohbet geçmişi aktarmayı test ediyor 1 hf. Lenovo Legion 2 Pro'nun fotoğrafları ortaya çıktı 1 hf. Makyajlı Seat Ibiza ve Arona'dan ilk teaser geldi 1 hf. Resident Evil'ın online oyunu Resident Evil Re:Verse'ün betası herkes için indirmeye açıldı 1 hf. Fantastik temalı bulmaca oyunu Tower of Wishes, iOS cihazlara geliyor 1 hf. GTA V yeniden Xbox Game Pass'e geliyor! İşte Nisan ayında Game Pass'e eklenecek oyunlar 1 hf. 2021 Jeep Compass, yenilenen iç mekanı ve teknolojileriyle tanıtıldı 1 hf. Xiaomi, iPhone ve iPad için süper dayanıklı bir şarj kablosu çıkardı 1 hf. realme c15 modeli Vodafone raflarında yerini aldı 1 hf. Expendables 4'ün çekimleri bu yıl başlayacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Renault Trucks'ın yeni T ve T High modelleri ETS 2'de tanıtılıyor! Sonraki Clubhouse, içerik oluşturucular için para kazanma özelliğini aktif etti 1 hf. Tim Cook, iOS 14.5 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı 1 hf. Stranger Things'in 4. sezonu yetişkinlere daha çok hitap edecek 1 hf. Apple TV 2021 modeli 120Hz desteği ile gelebilir 1 hf. PS Plus Nisan 2021 oyunları indirmeye sunuldu 1 hf. Apple M1 yonga seti de Çinlilerin elinden kurtulamadı 1 hf. MSI bugüne kadar 3 milyon oyuncu monitörü sattı 1 hf. Samsung ve Adidas markaları Galaxy Buds Pro için buluştu 1 hf. Microsoft Edge, Firefox'u geçerek en popüler üçüncü tarayıcı oldu 1 hf. Mortal Kombat filminden bir yeni video daha paylaşıldı 1 hf. Yeni Assassin's Creed oyunu Üçüncü Haçlı Seferi döneminde geçebilir 1 hf. Zen 3 mimarili Ryzen Threadripper işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı 1 hf. Macera rol yapma oyunu River Legends, mobil cihazlara geliyor 1 hf. Kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doları aştı 1 hf. Yeni nesil Vivo NEX, ekran altı kamera ile gelebilir 1 hf. Taktiksel denizaltı savaşı oyunu Crash Dive 2, mobil cihazlar için yayınlandı 1 hf. AMD’nin çoklu zarlı GPU’su entegre bellekli aktif köprüyle gelebilir 1 hf. The Witcher'ın 2. sezonunda Geralt ve Vesemir'in gençliği olacak 1 hf. Anahtarı değiştir değiştir kullan “Asus Keris Wireless incelemesi“ 1 hf. Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları ne kadar arttı? Nisan'da fiyatlar ne durumda? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız