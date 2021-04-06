Renault Trucks'ın yeni T ve T High modelleri ETS 2'de tanıtılıyor!

Kısaca ETS 2 olarak bilinen Euro Truck Simulatör 2, dünyanın pek çok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de oldukça sevilen bir oyun. Bunun bilincinde olan Renault Trucks da yeni T ve T High modellerini Euro Truck Simulator 2 oyunu ile tanıtacak.

Bugünden itibaren, Renault Trucks T ve T High 2021’in kabininde koltuğa oturabilir, sürücü kabininin yeni ergonomisini test edebilir ve şehir içi, şehirlerarası yollarda veya uluslararası otoyollarda kamyonun konforunu deneyimleyebilirsiniz.

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Bunun için tek yapmanız gereken dünya çapında 9 milyondan fazla oyuncunun keyif aldığı Euro Truck Simulator 2 PC oyununa giriş yapmak veya sosyal ağlarda #renaulttrucksevolution etiketini takip ederek diğer oyuncuların sürüş deneyimlerini paylaşmak.

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Bu akşam Orta Avrupa Saati 18:00’da (Türkiye Saati ile 19 :00’da), SCS Software şirketi, Twitch hesaplarında (https://www.twitch.tv/scssoftware) canlı olarak Renault Trucks T 2021 test sürüşü ve Renault Trucks Tasarım Direktörü Paul Daintree ile yine canlı bir buluşma gerçekleştirecek.

Tasarım Yarışması

Renault Trucks, Euro Truck Simulator 2 oyunu içinde bir tasarım yarışması da düzenliyor. Oyuncular, oyunun özelleştirme aracı ile kendi Renault Trucks T High modellerini tasarlamaya davet ediliyor. Renault Trucks Tasarım ekibi tarafından seçilecek En İyi Tasarım, birkaç hafta içerisinde gerçek bir kamyon üzerinde sergilenecek.

ETS 2'ye sahip değilseniz aşağıdaki link üzerinden oyunu Steam'den satın alarak oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunun kendisi şu an 39 TL'ye satılıyor. Bunun yanında içeriği zenginleştiren ücretli ek paket ve DLC'ler de mevcut. Örneğin, Türkiye'nin Trakya bölgesi ve İstanbul'u da içeren 'Road to the Black Sea' isimli DLC şu an 48 TL'ye satın alınabiliyor.

https://store.steampowered.com/app/227300/Euro_Truck_Simulator_2/?utm_source=rt_evo

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