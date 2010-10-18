Renault'nun Elektrikli Şehir Aracı: Twizy

Muhteşem tasarımlı Dezir ile Paris Motor Show'da büyük başarı yakalayan Renault'nun fuarda sergilediği tek elektrikli otomobil Dezir değil.Fransız markasının uzun süredir üzerinde çalıştığı ve daha önce konsept versiyonunu sergilediği küçük şehir aracı Twizy'nin üretim versiyonu Paris'te gün ışığına çıktı. 2 koltuklu ve fütüristik tasarımlı otomobilin siparişleri ise başlamış durumda!

Aracın boyut değerleri tahmin edilebileceği üzere gerçekten küçük rakamlardan oluşuyor. 2.32 metre uzunluğunda, 1.19 metre genişliğinde ve 1.46 metre yüksekliğindeki otomobil tamamen şehir içi için tasarlanmış. Çok pratik olması hedeflenmiş Twizy'nin sürücü koltuğunun arkasında yolcu koltuğu ve sadece bir evrak çantası alabilecek boyutta, 31 litre hacminde bir bölüm bulunuyor.

Aracın teknik özellikleri de boyutuyla orantılı. Otomobile hareket kazandıran elektrik motoru sadece 20 beygir gücünde ve maksimum tork değeri ise 57 NM. 100 kilogramlık lityum-iyon bataryalara sahip Twizy'nin toplam ağırlığı ise 450 kilogram. Bataryaları tamamen doluyken 96 kilometre yol yapabilen otomobilin maksimum hızı 75 kilometre/saat. Bataryaların tamamen dolması için geçmesi gereken süre de açıklanmış, 3.5 saat. Twizy'nin diğer bir versiyonu ise 9 beygir gücünde elektrik motora sahip ve maksimum hızı 45 kilometre/saat.

Erken siparişleri şimdi başlasa da Twizy'nin teslim edilmeye başlanması 2012 yılının ilk çeyreğini bulacak. Fiyatları konusunda resmi bir açıklama yapılmadı ancak Renault yetkililerine göre Twizy'nin fiyatları 3 tekerlekli scooterlara yakın olacak. Bu da bizlere Twizy'nin 5000 Euroya yakın bir fiyattan satışa çıkarılabileceğini düşündürüyor.