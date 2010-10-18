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Renault'nun Elektrikli Şehir Aracı: Twizy

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,5b
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62
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Renault'nun Elektrikli Şehir Aracı: Twizy
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Muhteşem tasarımlı Dezir ile Paris Motor Show'da büyük başarı yakalayan Renault'nun fuarda sergilediği tek elektrikli otomobil Dezir değil.Fransız markasının uzun süredir üzerinde çalıştığı ve daha önce konsept versiyonunu sergilediği küçük şehir aracı Twizy'nin üretim versiyonu Paris'te gün ışığına çıktı. 2 koltuklu ve fütüristik tasarımlı otomobilin siparişleri ise başlamış durumda!

Aracın boyut değerleri tahmin edilebileceği üzere gerçekten küçük rakamlardan oluşuyor. 2.32 metre uzunluğunda, 1.19 metre genişliğinde ve 1.46 metre yüksekliğindeki otomobil tamamen şehir içi için tasarlanmış. Çok pratik olması hedeflenmiş Twizy'nin sürücü koltuğunun arkasında yolcu koltuğu ve sadece bir evrak çantası alabilecek boyutta, 31 litre hacminde bir bölüm bulunuyor.

Aracın teknik özellikleri de boyutuyla orantılı. Otomobile hareket kazandıran elektrik motoru sadece 20 beygir gücünde ve maksimum tork değeri ise 57 NM. 100 kilogramlık lityum-iyon bataryalara sahip Twizy'nin toplam ağırlığı ise 450 kilogram. Bataryaları tamamen doluyken 96 kilometre yol yapabilen otomobilin maksimum hızı 75 kilometre/saat. Bataryaların tamamen dolması için geçmesi gereken süre de açıklanmış, 3.5 saat. Twizy'nin diğer bir versiyonu ise 9 beygir gücünde elektrik motora sahip ve maksimum hızı 45 kilometre/saat.

Erken siparişleri şimdi başlasa da Twizy'nin teslim edilmeye başlanması 2012 yılının ilk çeyreğini bulacak. Fiyatları konusunda resmi bir açıklama yapılmadı ancak Renault yetkililerine göre Twizy'nin fiyatları 3 tekerlekli scooterlara yakın olacak. Bu da bizlere Twizy'nin 5000 Euroya yakın bir fiyattan satışa çıkarılabileceğini düşündürüyor.


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DH Misafiri 8 yıl
türkiye elektikli bisikletlere ehliyet istiyor bunu kimse tercih etmez cünkü 3-5 kullanırlar sonra türkiye ona da ehliyet ister o zaman ne yapacaklar :)
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alain delon 9 yıl
küçükken yaptığımız bilyeli tekerlekli tahta araba daha guzel
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sotoxs 9 yıl
daha iyisini 10 sene önce ünlü bir markaya gönderdik sonuç yok. çok benziyorlar, bizimki biraz büyüktü
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Batuist 9 yıl
öğrenci arabası olmuş :)) acaba tam şarj maliyeti ne kadar olur bunun??
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Rusty 9 yıl
Engelli aracına benzemiş daha çok :)
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tuncay altuntoprak 9 yıl
bataryasının tam dolması için kaç kw elektrik gerekiyor acaba?
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huseyincarnege 9 yıl
bu ara phalı ve cok fazla şeffaf bukara içi gözükmek zorundamı :S
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darkaura 9 yıl
Twizy kesmediyse Fluence Z.E verelim
en.wikipedia.org/...
wikipediaya gore uretimine 2011de turkiyede basliyacak.
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huseyincarnege 9 yıl
bu arabayla beraber yaralanmalara son.
çünkü direk ölünüyo:)
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Rock_Rage 9 yıl
Istanbul trafiginde bunla gitsen her 2km de bir dayak yersin niye basmıyon diye :)
SAYGILARLA
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djoz 9 yıl
Engelli aracına benzettim..

Araç dediysem otomobil degil, şu akülü sandalyeler var ya onlar..
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muribbi 9 yıl
reno bu kez euroncap de çakar.
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darkaura 9 yıl
eski bilim kurgu filmlerinde gelecegin arabalarini hep ufacik, cocuk arabasi gibi tasvir ederlerdi. bende gulerdim. demekki adamlarin bir bildigi varmis. gelecegi o gunden gormusler.
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kafkas11 9 yıl
Zenginler alır işte bahçede,golf sahalarında fln dolaşırlar yada akülü araba yerine çocuklarına bundan alırlar nolcak cnm sanki:):)
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